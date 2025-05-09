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Chevrolet Camaro превратили во внедорожник в стиле «Безумного Макса»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В последнее время в интернете большое количество просмотров набирают видеоролики, в которых энтузиасты превращают знаменитые легковые машины в хардкорные внедорожники.

По этому же пути пошли блогеры с канала «Grind Hard Plumbing Co.» из США, известные своими неординарными переделками автомобилей.

На этот раз в основу их проекта лег спорткар Chevrolet Camaro, который в результате был преобразован во внедорожник в стиле «Безумного Макса». 

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Chevrolet Camaro в стиле “Безумного Макса” скриншот с YouTube

По словам создателей, «Камаро», на базе которого спроектировали вездеход для постапокалипсиса, был приобретен за символическую сумму в 2 тысячи 500 долларов (206 тысяч рублей). Машина пребывала в ужасном состоянии, но для проекта превращения в хардкорный внедорожник подходила идеальным образом.

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Chevrolet Camaro в стиле “Безумного Макса” скриншот с YouTube

В итоге у Camaro получившийся автомобиль унаследовал лишь кузов, тогда как шасси вездехода было заимствовано у пикапа K5 Blazer. Благодаря этому обстоятельству внедорожник получил систему полного привода, высокий клиренс, двигатель V8 и «зубастые» покрышки.

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Внутри машина использует оригинальную переднюю панель Camaro, а также его сиденья. 

Для того, чтобы придать автомобилю еще большей драматичности, его разработчики собираются в ближайшее время интегрировать в свой вездеход объемный компрессор, а также использовать матовую черную краску с красным пламенем и установить стальную защиту кузова. 

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Фото:Grind Hard Plumbing Co./YouTube

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