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У семейного кроссовера Toyota Highlander появилась «активная» версия

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Кроссовер Toyota Highlander находится в строю в актуальной, четвертой по счету генерации, с 2019 года. Три года назад эта популярная модель обновилась, слегка поменявшись в техническом плане. 

Высокий спрос на эту модель подстегивает Toyota то и дело использовать ее в качестве выставочных образцов различных спецверсий. Недавно это произошло с Highlander актуального модельного года, который превратился в прототип для активного отдыха.

Машину представили на выставке в Шанхае (Китай) и назвали ее Highlander Active Concept Edition. 7-местный вседорожник, располагающийся в линейке «Тойоты» над RAV4, приобрел новое оформление и оснащение, необходимое для дальних поездок с семьей, а также коротких выездов на природу. 

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Toyota Highlander Active Concept Edition

Внешне «активная» спецверсия «Хайлендера» отличается от простого кроссовера черными корпусами наружных зеркал, бронзовыми шильдиками на кузове, матовыми черными колесными дисками, а также оранжевыми тормозными суппортами. 

Самая важная доработка машины располагается на ее крыше, где установлен специальный усиленный экспедиционный багажник, на который водружена разборная палатка. 

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Внутри автомобиль выделяется за счет оранжевой строчки на обивке сидений, эксплозивной графической отделки и специальных напольных ковриков, которые легко чистить. 

Механически автомобиль никак не отличается от простого Highlander и использует под капотом 2,5-литровый мотор, функционирующий в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Появится ли у выставочного кроссовера Highlander Active Concept Edition серийная версия в Toyota не уточняют. 

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Фото:Toyota

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