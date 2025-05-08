У семейного кроссовера Toyota Highlander появилась «активная» версия

Кроссовер Toyota Highlander находится в строю в актуальной, четвертой по счету генерации, с 2019 года. Три года назад эта популярная модель обновилась, слегка поменявшись в техническом плане.

Высокий спрос на эту модель подстегивает Toyota то и дело использовать ее в качестве выставочных образцов различных спецверсий. Недавно это произошло с Highlander актуального модельного года, который превратился в прототип для активного отдыха.

Машину представили на выставке в Шанхае (Китай) и назвали ее Highlander Active Concept Edition. 7-местный вседорожник, располагающийся в линейке «Тойоты» над RAV4, приобрел новое оформление и оснащение, необходимое для дальних поездок с семьей, а также коротких выездов на природу.

Toyota Highlander Active Concept Edition

Внешне «активная» спецверсия «Хайлендера» отличается от простого кроссовера черными корпусами наружных зеркал, бронзовыми шильдиками на кузове, матовыми черными колесными дисками, а также оранжевыми тормозными суппортами.

Самая важная доработка машины располагается на ее крыше, где установлен специальный усиленный экспедиционный багажник, на который водружена разборная палатка.

Внутри автомобиль выделяется за счет оранжевой строчки на обивке сидений, эксплозивной графической отделки и специальных напольных ковриков, которые легко чистить.

Механически автомобиль никак не отличается от простого Highlander и использует под капотом 2,5-литровый мотор, функционирующий в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Появится ли у выставочного кроссовера Highlander Active Concept Edition серийная версия в Toyota не уточняют.