Большой рамный внедорожник Toyota для охотников и рыбаков хочет стать похожим на Crown

Созданный на основе популярного пикапа Hilux семиместный внедорожник Toyota Fortuner в нынешней итерации был запущен в продажу еще в 2015-м году.

В 2020-м машина, которую чаще всего покупали любители охоты, рыбалки или других видов активного отдыха на природе, прошла через рестайлинг.

Toyota Fortuner актуального поколения

10-летний жизненный цикл модели сделал ее замену неизбежной, поэтому японская пресса на перебой говорит о том, что новый Fortuner появится уже в следующем году.

Причем реформенный внедорожник может удивить не только своей механической стороной, но и внешностью.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Fortuner (Theottle)

По мнению цифрового дизайнера «Theottle» свежий Toyota Fortuner может избавиться от устаревшего внешнего облика в пользу стиля, который использует современная линейка моделей Toyota Crown.

Машине на неофициальных рендерах достались узкие фары, объединенные световой полосой вдоль нижней кромки капота, а также широкая «зубастая» решетка радиатора и вертикальные воздуховоды в краях бампера.

Сзади автомобиль примерил сквозной блок фонарей, под которым расположилась надпись с названием модели «FORTUNER», а также другой бампер.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Fortuner (Theottle)

Если верить инсайдерским утечкам, новое поколение популярного внедорожника Toyota будет использовать прежнюю платформу IMV, но отдельные СМИ указывают, что машина может перейти на модульную архитектуру TNGA-F, известную по Toyota Land Cruiser.

Двигателей на выбор, по слухам, будет два – 2,4-литровый бензиновый турбомотор и 2,8-литровый дизель, работающий в сочетании с 48-вольтовой гибридной системой.

Выход на мировой рынок нового Toyota Fortuner запланирован на 2026 год.