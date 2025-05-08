Большой рамный внедорожник Toyota для охотников и рыбаков хочет стать похожим на Crown

Созданный на основе популярного пикапа Hilux семиместный внедорожник Toyota Fortuner в нынешней итерации был запущен в продажу еще в 2015-м году.
В 2020-м машина, которую чаще всего покупали любители охоты, рыбалки или других видов активного отдыха на природе, прошла через рестайлинг.
10-летний жизненный цикл модели сделал ее замену неизбежной, поэтому японская пресса на перебой говорит о том, что новый Fortuner появится уже в следующем году.
Причем реформенный внедорожник может удивить не только своей механической стороной, но и внешностью.
По мнению цифрового дизайнера «Theottle» свежий Toyota Fortuner может избавиться от устаревшего внешнего облика в пользу стиля, который использует современная линейка моделей Toyota Crown.
Машине на неофициальных рендерах достались узкие фары, объединенные световой полосой вдоль нижней кромки капота, а также широкая «зубастая» решетка радиатора и вертикальные воздуховоды в краях бампера.
Сзади автомобиль примерил сквозной блок фонарей, под которым расположилась надпись с названием модели «FORTUNER», а также другой бампер.
Если верить инсайдерским утечкам, новое поколение популярного внедорожника Toyota будет использовать прежнюю платформу IMV, но отдельные СМИ указывают, что машина может перейти на модульную архитектуру TNGA-F, известную по Toyota Land Cruiser.
Двигателей на выбор, по слухам, будет два – 2,4-литровый бензиновый турбомотор и 2,8-литровый дизель, работающий в сочетании с 48-вольтовой гибридной системой.
Выход на мировой рынок нового Toyota Fortuner запланирован на 2026 год.