Mansory представил «супер-Гелик» в редком кузове пикап

Компания Mansory известна своими экстраординарными проектами, в которых часто перешагивает за пороги дозволенного. На этот раз знаменитые тюнеры решили не только не повторять свои предыдущие работы, а переплюнуть их, превратив обычный Mercedes-AMG G63 в редчайший пикап Landaulet.

Для того, чтобы сделать из относительно простого «Гелика» утилитарный внедорожник, специалистам ателье пришлось срезать ему крышу, а затем усилить кузов.

Mansory Speranza

Автомобилю достался кастомный обвес, включающий в себя крепления для крыльев, новые боковые юбки, другие бамперы, дополнительные фонари, новый капот и много дополнительных мелочей.

Кроме того, для машины предусмотрели тканевую складывающуюся крышу, прикрывающую открытый грузовой отсек, являющийся изюминкой выпущенных мизерным тиражом пикапов Landaulet.

Салон машины отделали сочетанием белой и красной кожи, а также закрепили задние двери на петли к задним стойкам, благодаря чему они открываются в обратную сторону (как в Rolls-Royce).

Техническая сторона автомобиля изменилась не менее кардинально по сравнению с внешней. Мощность битурбированного мотора V8 тюнерам удалось увеличить до 820 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент довести до 1150 Нм. Прибавка к простому Mercedes-AMG G63 составила колоссальные 235 «сил» и 300 Нм.

Благодаря этому от 0 до 100 км/ч внедорожный пикап «Мерседес» способен разгоняться всего за 4-секунды.

О цене машины ничего не сказано. Сейчас она выставлена на обозрение на шоу Top Marques Monaco, где будет находиться до воскресенья.