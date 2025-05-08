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Автомобиль года в Японии получил ультра-комфортную 4-местную версию

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Презентация нового поколения минивэна Honda Freed состоялась в прошлом году. Машина унаследовала гибкие пространственные характеристики предшественника, а также обзавелась более качественным и продуманным интерьером, который хорошо приняли покупатели.

Более того, этот вэн одним махом завоевал награду «Автомобиль года в Японии», не пробыв на местном рынке даже 12 месяцев.

Успех нового Freed подтолкнул «Хонду» взглянуть на свой бестселлер по-новому и подготовить для нее спецверсию, которая способна удивить своей высокой комфортабельностью.

Снимок экрана 2025 05 08 в 10.39.00
Honda Freed e:HEV Air Biz

В основу нее лет Freed начального уровня Air. Автомобиль назвали e:HEV Air Biz и предлагают для корпоративного использования.

Машина обладает 4-местной компоновкой сидений с двумя независимыми креслами на втором ряду и большим пространством для пассажиров и их багажа, которое они должны по достоинству оценить в дальних поездках. 

Что интересно, приобрести ультра-комфортные Freed сейчас могут только японские предприятия, в том числе компании, занимающиеся междугородними перевозками, либо входящие в правительственные структуры. Для обычных покупателей Freed e:HEV Air Biz пока недоступен. 

Стоимость 4-местных Honda Freed в Японии составляет 3 миллиона иен или примерно 1,7 миллиона рублей по действующему валютному курсу. 

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Фото:Honda

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