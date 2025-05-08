ДомойАвтоновости сегодняNissan выпустит новый бюджетный кроссовер, который назовут Kait

Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер, который назовут Kait

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия front left side 47 1

Главный фигурант новостных лент в автомобильно мире последних месяцев – компания Nissan – собирается вновь напомнить о себе. Причем планами по запуску очередной новой модели. 

По информации бразильского офиса издания «Motor1», японский автопроизводитель собирается начать производство в Латинской Америки некоего нового вседорожника, который будет продаваться как на местном рынке, так и за его пределами. Более того, инсайдеры утверждают, что машину назовут Kait.

Имя автомобиля выбиралось с оглядкой на международную фонетику, чтобы оно имело хорошее звучание на нескольких рынках. Анонс этой модели был сделан еще на презентации нового поколения кроссовера Kicks.

unnamed 1 3 1
Тизер нового кроссовера Nissan

Тогда руководящий состав Nissan заявлял, что одну из ее новинок будут экспортировать в более чем 20 стран Южной Америки, но накануне журналистам удалось выяснить, что продавать Kait собираются также на азиатских рынках.

Тестовые испытания новинки Nissan уже стартовали, но шпионских фотографий автомобиля в Сети пока не наблюдается.

Ожидается, что премьера машины состоится в 2026 году. То есть спустя почти год после запуска новой генерации бестселлера Nissan Kicks, с которым Kait может оказаться близким родственником. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan
ИСТОЧНИК:Motor1

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki выпустит спорткар с открытым верхом за 1,6...

Знаменитый седан Nissan Maxima показали в современном обличии

Кто-то заплатил почти 8 миллионов рублей за шасси...

«Батарейный» пикап Geely Radar RD6 получил долгожданную ДВС-версию

Toyota предложила владельцам «чипануть» свои GR Yaris без...

В BMW случайно подтвердили, что готовят второе поколение...

Обновление премиального седана Hyundai Grandeur: как он поменяется...

Эксперты определили лучшие шины для электромобилей: корейские покрышки...

Новый бюджетный 7-местный кроссовер Suzuki получит гибридную тягу

Популярный недорогой фургон Toyota прошел через модернизацию

Белый, черный, серый или сизый дым из трубы:...

Новый Subaru Forester оказался безопасен не на 100%

Альтернативный пикап Volkswagen Amarok нового поколения будет частично...

Любимый автомобиль Дэвида Бекхэм стоит почти 300 тысяч...

Как мог бы выглядеть новый Nissan Terrano: первые...

Популярный недорогой минивэн Toyota обзавелся версией повышенного комфорта

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+