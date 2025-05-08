Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер, который назовут Kait

Главный фигурант новостных лент в автомобильно мире последних месяцев – компания Nissan – собирается вновь напомнить о себе. Причем планами по запуску очередной новой модели.

По информации бразильского офиса издания «Motor1», японский автопроизводитель собирается начать производство в Латинской Америки некоего нового вседорожника, который будет продаваться как на местном рынке, так и за его пределами. Более того, инсайдеры утверждают, что машину назовут Kait.

Имя автомобиля выбиралось с оглядкой на международную фонетику, чтобы оно имело хорошее звучание на нескольких рынках. Анонс этой модели был сделан еще на презентации нового поколения кроссовера Kicks.

Тизер нового кроссовера Nissan

Тогда руководящий состав Nissan заявлял, что одну из ее новинок будут экспортировать в более чем 20 стран Южной Америки, но накануне журналистам удалось выяснить, что продавать Kait собираются также на азиатских рынках.

Тестовые испытания новинки Nissan уже стартовали, но шпионских фотографий автомобиля в Сети пока не наблюдается.

Ожидается, что премьера машины состоится в 2026 году. То есть спустя почти год после запуска новой генерации бестселлера Nissan Kicks, с которым Kait может оказаться близким родственником.