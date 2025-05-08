Знаменитый седан Nissan Maxima показали в современном обличии

Седан Maxima тихо покинул модельный ряд Nissan в 2004 году после 42-летнего производственного цикла. Машина стала настоящей иконой в мире 4-дверок и даже снялся в эпизодической роли в фильме «Форсаж» 2001 года.

Но гламур «Максимы» начал резко угасать с начала 2000-х, когда она стала крупнее и «мягче». После остановки производства машины в Nissan оставили дверь открытой, намекнув, что седан еще может вернуться, но уже не в виде машины с ДВС.

Цифровой художник «Theottle» и журнал «Motor1» накануне решили пофантазировать на тему возрождения Nissan Maxima, представив эту модель в виде электрокара. При создании рендеров их авторы черпали вдохновение с концепт-кара IMs Nissan 2019 года. Это был большой седан с высокой посадкой, обладавший атмосферой кроссовера, и в конечном счете превратившийся в новый Murano.

Что касается новой Maxima, то она была изображена на неофициальных изображениях в виде ныне очень популярного формата фастбэка.

Спереди машине досталась решетка радиатора, напоминающая ту, что установлена на «паркетник» Murano. От нее расходятся в стороны светодиодные полосы, следом за которыми идут наклонные ходовые огни, взятые у электрического седана Nissan N7 для Китая.

Сзади виртуальная машина сохранила консервативный стиль и получила задние фонари, отсылающие к легендарному Skyline.

Если Nissan Maxima действительно вернется в модельную линейку японского автопроизводителя, то будет оснащаться одним или двумя электромоторами. Первый вариант мог бы позаимствовать компоновку у кроссовера Ariya, обзаведясь мощностью 240 лошадиных сил, тогда как последний удивить отдачей свыше 400 л.с. Запас хода седана составил бы до 500 километров.

Впрочем, в последнее время в мире стали очень популярны гибриды. Поэтому не исключено, что для машины вполне могли бы припасти бензино-электрические силовые установки.

В планы Nissan изначально входило запустить линейку электрифицированных седанов, в числе которых мог бы оказаться и новый Maxima, уже в 2026 году, но затем эти планы были отложены до 2027 года. А теперь речь идет уже о 2030 годе.

Если компании удастся пережить нынешний финансовый кризис, то о возрождении «Максимы» можно будет говорить не раньше конца этого десятилетия.