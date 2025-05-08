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Кто-то заплатил почти 8 миллионов рублей за шасси без кузова: оказалось, что это еще дешево

Текст: Алексей Шмидт
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Кастомизированные машины становятся все более популярными в среде автомобилистов. Многие энтузиасты отчаянно желают превратить свое авто в уникальное. Но что, если в итоге машина едет, ускоряется и управляется совсем не так, как человек себе представлял? 

Ответ на этот вопрос может дать шасси Roadster Shop, за которое недавно в США кто-то согласился заплатить 95 тысяч 500 долларов или почти 8 миллионов рублей. 

Рама изготовлена специально для грузовиков GM с короткой платформой возрастом с 1967 по 1972 годы, поэтому подойдет только под определенные модели. 

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Шасси Roadster Shop

Что самое интересное, изначально за шасси просили 106 тысяч 653 доллара (свыше 8,5 миллиона рублей), а в комментариях к торгам энтузиасты победителя назвали настоящим счастливчиком. Но почему?

Все дело в том, что само шасси стоило 29 тысяч 995 долларов (2,4 миллиона рублей). Остальная цена приходится на дополнительное оборудование. В комплекте с рамой идут современные тормоза, дифференциалы от Silverado, регулируемые койловеры Fox спереди и амортизаторы этой же фирмы сзади.

Кроме того, шасси оснащено реечной системой рулевого управления с усилителем и тормозными магистралями из нержавеющей стали. 

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Добавив к этому списку современную трансмиссию, которая также входит в комплект, и состоит из «наддувного» мотора LT4 V8, автоматической коробки передач и полного привода, и картина сложится в единую. 

Но даже это еще не все. Покупатель шасси за 8 миллионов рублей получил вместе с ним выхлопную систему из нержавеющей стали с глушителями Borla, которые позволят мотору мощностью 650 лошадиных сил не только отлично работать, но еще и звучать. 

В итоге покупателю остается наименее трудоемкое – установить кузов на раму, после чего он получит готовый новый кастомизированный автомобиль. 

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Фото:Roadster Shop

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