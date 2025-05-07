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В BMW случайно подтвердили, что готовят второе поколение роскошного кроссовера X7

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Баварский автопроизводитель BMW впервые официально подтвердил, что готовит новое, второе по счету поколение своего премиального вседорожника X7. Причем сделано это было не напрямую, а косвенно.

Журналисты обнаружили намек на скорый выпуск второй генерации X7 в финансовой отчетности компании за первый квартал 2025 финансового года, где BMW Group указала, что понесла расходы на исследование и разработки таких моделей как новый iX3, а также преемников X5 и X7.

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Актуальный BMW X7

Никаких сведений на тему того, когда появятся в продаже такие автомобили, пока не было, но ранее ходили слухи, что новый «Икс седьмой» может увидеть свет спустя год после дебюта свежей генерации X5, то есть ориентировочно в 2027-м.

По данным британского портала «Autocar», в основе нового X7 будет лежать обновленная версия платформы CLAR, на которой был построен актуальный вседорожник BMW, а также модели 7-Series и i7.

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Модернизация позволит большому SUV немецкого автопроизводителя получить электрическую трансмиссию.

Новый X7 должен стать лишь одним из столпов в полностью обновленной линейке «БМВ», которую компания готовит на ближайшие годы.

В этом году баварцы хотят представить на автосалоне в Мюнхене новый iX3, а затем заметно обновить всю свою гамму моделей, подогнав ее под дизайн и технологии концепта Neue Klasse.

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Фото:BMW
ИСТОЧНИК:Autocar

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