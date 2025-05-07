В BMW случайно подтвердили, что готовят второе поколение роскошного кроссовера X7

Баварский автопроизводитель BMW впервые официально подтвердил, что готовит новое, второе по счету поколение своего премиального вседорожника X7. Причем сделано это было не напрямую, а косвенно.

Журналисты обнаружили намек на скорый выпуск второй генерации X7 в финансовой отчетности компании за первый квартал 2025 финансового года, где BMW Group указала, что понесла расходы на исследование и разработки таких моделей как новый iX3, а также преемников X5 и X7.

Актуальный BMW X7

Никаких сведений на тему того, когда появятся в продаже такие автомобили, пока не было, но ранее ходили слухи, что новый «Икс седьмой» может увидеть свет спустя год после дебюта свежей генерации X5, то есть ориентировочно в 2027-м.

По данным британского портала «Autocar», в основе нового X7 будет лежать обновленная версия платформы CLAR, на которой был построен актуальный вседорожник BMW, а также модели 7-Series и i7.

Модернизация позволит большому SUV немецкого автопроизводителя получить электрическую трансмиссию.

Новый X7 должен стать лишь одним из столпов в полностью обновленной линейке «БМВ», которую компания готовит на ближайшие годы.

В этом году баварцы хотят представить на автосалоне в Мюнхене новый iX3, а затем заметно обновить всю свою гамму моделей, подогнав ее под дизайн и технологии концепта Neue Klasse.