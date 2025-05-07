Обновление премиального седана Hyundai Grandeur: как он поменяется внешне

Седан Grandeur появился в модельной гамме корейского автопроизводителя Hyundai в далеком 1986 году. Действующее по счету поколение этой 4-дверки в строю с 2022 года и дожидается планового рестайлинга.

Какие изменения могут произойти с Grandeur в рамках обновления сегодня показали специалисты корейской студии дизайна «KKSStudio» и журналисты портала «mobilitypost».

Рендер обновленного Hyundai Grandeur

По задумке авторов неофициальных рендеров, рестайлинг премиального седана Hyundai должен незначительным образом поменять его переднюю часть кузова, где появятся дневные ходовые огни с короткими светодиодами вместо бесшовных горизонтальных ДХО, слегка перелицованный капот, бампер и крылья.

Боковины преобразятся лишь благодаря переносу указателя поворота с наружных зеркал на крылья, а корма приобретет немного иной задний фонарь, который будет расширяться к своим крайним точкам.

Рендер обновленного Hyundai Grandeur

Внутри новый Grandeur может изменить обивку дверей и сидений, получить другую центральную консоль, а также другой экран мультимедийной системы.

Что касается механики, то здесь никаких серьезных новшеств не ожидается. Скорее всего реформенный седан повторит своего предшественника, унаследовав у того 2,5-литровый и 3,5-литровый бензиновые моторы, а также турбогибрид на 1,6-литра и 3,5-литровый двигатель, работающий на сжиденном газе.

Презентовать и выпустить новый Grandeur в продажу Hyundai собирается в течение 2026 года.