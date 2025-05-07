Популярный недорогой фургон Toyota прошел через модернизацию

Нынешнее поколение фургона Toyota Town Ace появилось в 2022 году и было хорошо принято рынком благодаря своей вместительности, отличным показателям расхода топлива и высокой грузоподъемности.

Теперь этой модели пришло время обновиться. Вместе с рестайлингом Town Ace приобрел модернизированную систему безопасности, а модели с автоматической коробкой передач получили систему обнаружения «слепых» зон и систему контроля при смене полосы движения.

Кроме того, для машины оказалась положена опциональная портативная колонка JBL PartyBox On-the-Go Essential.

Обновленный Toyota Town Ace

Техническая сторона автомобиля осталась без изменений и включает в себя прежний 1,5-литровый двигатель, работающий в паре как с пятиступенчатой механической, так и четырехдиапазонной автоматической трансмиссией. Максимальная мощность мотора составляет 97 лошадиных сил, а средний расход топлива в зависимости от выбора коробки передач варьируется от 6,7 до 7,1-литра на 100 км.

В оснащение фургона с механической коробкой передач и двухместным салоном входят светодиодные приборы передних и задних фонарей, кондиционер, отопитель салона, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и две подушки безопасности.

Пятиместный вариант машины с МКПП дополнительно оборудуется складными креслами второго ряда и задними воздуховодами, а с АКПП комплектуется системой помощи при старте на подъеме и широким набором электронных водительских ассистентов.

В продажу в Китае новый Toyota Town Ace поступит в ближайшее время.