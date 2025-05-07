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Новый Subaru Forester оказался безопасен не на 100%

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили Subaru неизменно демонстрируют хорошие результаты в испытаниях на безопасность. Более того, ее машины стали одними из первых, получивших высокие оценки и идеальные баллы Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), который проводит одни из самых сложных для прохождения краш-тестов.

Особенно важно свою безопасность было доказать семейному кроссоверу Subaru Forester, который недавно сменил поколение. Но, заглядывая вперед, машине не удалось завершить такие испытания безупречным результатом.

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Краш-тест Subaru Forester 2025 от организации IIHS

Одному из самых популярных «Субару» в мире не досталась идеальная оценка Top Safety Pick+, присуждаемая на 100-процентов безопасным машинам. Вместо этого японский кроссовер получил награду Top Safety Pick.

Что повлияло на результаты «Форестера»? В случае с ним наблюдались относительно высокие нагрузки на грудные клетки задних манекенов, которые могут спровоцировать серьезные травмы.

Напомним, IIHS использует в этом тесте сзади детские манекены, которые оборудованы более чувствительными датчиками. 

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В остальных дисциплинах Forester держался молодцом. На передних пассажиров машины пришелся низкий индекс травматизма, а шасси выдержало ударные испытания. 

Неплохим образом показали себя даже усовершенствованные системы помощи водителю и производительные фары, за которые автомобиль удостоился оценки «хорошо». Также была отмечена его система аварийной смены полосы движения. 

Несмотря на то, что новому Forester не удалось завоевать высшую награду в краш-тестах IIHS, звание Top Safety Pick все равно является для этой модели большим достижением.

Впрочем, инженеры Subaru уже приняли все обнаруженные недостатки своей машины на вооружение и, очевидно, постараются исправить их перед следующим испытанием кроссовера на безопасность.

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Фото:IIHS

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