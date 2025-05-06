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Альтернативный пикап Volkswagen Amarok нового поколения будет частично китайским: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
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amarok 2027

Месяц назад Volkswagen опубликовал в Сети официальный тизер следующей генерации пикапа Volkswagen Amarok, но не мирового, а созданного для Латинской Америки.

Глобальный утилитарник сейчас ведет родство с Ford Ranger, но южноамериканский, по слухам, будет разработан совместными усилиями инженеров VW и «поднебесного» автогиганта SAIC.

Чего ждать от его внешнего облика продемонстрировал цифровой дизайнер Kleber Silva из студии «KDesignAG».

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Официальный тизер нового Volkswagen Amarok 2027

При создании рендеринга нового «Амарок» независимый художник черпал вдохновение с официального тизера этой модели месячной давности (изображение выше), на котором пикап выглядел как футуристичный внедорожник.

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Неофициальный рендеринг VW Amarok

Серийный Amarok для Латинской Америки, созданный вместе с китайцами, может оказаться менее вычурным с точки зрения внешности.

Автор изображений наделил машину аналогичной многоуровневой оптикой, что и автомобиль на тизере, но выполнил ее бампер и решетку радиатора в более простом стиле, а также нарисовал ей обычные, а не внедорожные покрышки с агрессивным протектором. 

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Неофициальный рендеринг VW Amarok

Что касается кормы автомобиля, то ее дизайнер изобразил с вертикальными светодиодными фонарями, соединенными сверху через весь задний борт, на котором оказалось выгравировано название модели.

Технические сведения об альтернативном Amarok новой генерации пока неизвестны. Единственное, что сейчас об этом проекте можно сказать точно, машина появится в продаже в 2027 году. 

Несмотря на то, что автомобиль заявлен как исключительно южноамериканский (выпуск пикапа хотят наладить на заводе в Аргентине), в будущем его могут вывести на другие рынки, в том числе начать продавать в странах Африки.

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Фото:Behance/KDesignAG, Volkswagen

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