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Популярный недорогой минивэн Toyota обзавелся версией повышенного комфорта

Текст: Ростислав Архипов
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Популярный бюджетный минивэн Toyota Innova HyCross перешел в новый модельный год менее 2 месяцев назад, а теперь ему добавили ряд деталей, которые должны сделать машину еще более комфортабельной и конкурентноспособной на рынках сбыта.

Недорогая модель Toyota получила версию Exclusive Edition, основанную на «топовой» бензиново-электрической модификации ZX (0), и предлагается в странах Юго-Восточной Азии в цветах Super White и Pearl White. 

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Отличительной чертой таких машин является черная глянцевая краска, покрывающая решетку радиатора, корпуса наружных зеркал, крышу и пластиковые накладки на колесных арках, а также серебристые защитные пластины на бамперах спереди и сзади. 

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Интерьер так называемого «эксклюзивного» варианта Innova HyCross выполнили в темно-коричневой цветовой гамме для создания ощущения роскоши, дополнив его беспроводными зарядными док-станциями, функцией двойной вентиляции передних сидений, панорамным люком в крыше, подставками для ног пассажиров заднего ряда с электроприводом, а также системой очистки воздуха в салоне.

Механически минивэн Toyota не поменялся. Как и прежде он оснащается гибридной системой, построенной на базе 2-литрового бензинового мотора.

ДВС работает в сочетании с коробкой передач e-CVT и обладает совокупной отдачей в 184 лошадиные силы и средним расходом на 100 километров в 4,3-литра топлива.

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Фото:Toyota

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