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В Европе снова взлетели цены на Dacia Duster 3

Текст: Алиса Шашкова
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Рост цен на кроссовер Dacia Duster третьего поколения, появившийся на рынке Европы весной 2024 года, продолжается. Вслед за предыдущими повышениями популярный бюджетный «паркетник» ждет очередное подорожание.

Уже сегодня, 6 мая, стоимость практически всех вариантов «Дастера» прибавит по 200 евро (более 18 тысяч рублей). Но есть одно исключение. 

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Начальный вариант Essential, который продается с двигателем Eco-G 100, сохранит свой текущий прайс в 20 тысяч евро, но доплата за цвет, отличный от стандартного Glacier White, составит не 600 евро, как было раньше, а 650 (+4,5 тысячи рублей по текущему курсу).

А опциональный пакет City, предлагаемый в комплектациях Journey и Extreme, который включает в себя передний парковочный радар, камеры кругового обзора и систему мониторинга слепых зон, подорожает на 60 евро (+5,5 тысячи рублей) до 550 евро (50 тысяч 200 рублей). 

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Это уже не первое подорожание Duster 3 поколения в странах ЕС. До этого популярный компактный кроссовер планомерно рос в цене и в итоге подорожал с 19 тысяч евро в базовой комплектации до нынешних 20 тысяч евро (около 90 тысяч рублей). 

Напомним, в новом поколении «Дастер» пережил кардинальную смену дизайна. Автомобиль обзавелся более угловатым экстерьером, а также сменил техническую начинку. Отныне большая часть доступных для него двигателей являются «мягкими» или классическими гибридами. 

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Фото:Dacia

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