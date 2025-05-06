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В Испании удивились цене премиальной Lada Niva

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
lada niva bronto 2025

Не так давно в модельном ряду Lada в России появилась новая версия бессмертного внедорожника Niva. Автомобиль получил приставку к названию Sport и стал самой дорогой разновидностью «Нивы». Но помимо нее в гамме этой модели сейчас есть другая модификация, которая больше тянет на премиальность – вариант Bronco. 

Накануне испанская пресса посвятила этой версии Lada Niva целую заметку, удивившись цене машины и назвав ее отличной заменой Suzuki Jimny, ушедшего с европейского рынка.

В статье журналистов «Motor1» говорится, что Niva Bronto использует сдержанный 1,7-литровый атмосферный бензиновый мотор на 83 лошадиные силы, но зато может похвастать высокими офф-роуд качествами.

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У машины высокий дорожный просвет, достигающий 24 см, есть передний и задний дифференциалы с блокировками, усиленный задний мост и специфические амортизаторы. 

В комплектации Luxe автомобиль оснащается 15-дюймовыми колесами, обутыми в грязевые покрышки, а также дугами на крыше. Но если этого недостаточно, то в более дорогой версии Prestige можно добавить к этому другие бамперы, защиту кузова из пластика и противотуманные фары, придающие внедорожнику более зловещий вид.

Интерьер машины был назван по-прежнему спартанским, но по крайней мере с двухцветной кожаной обивкой на сиденьях. 

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А вот что действительно поразило испанцев, так это цена российской модели. В РФ за нее просят от 1 миллиона 487 тысяч рублей, что по текущему курсу составляет около 16 тысяч 300 евро.

Журналисты из Европы называют это поистине выгодной сделкой в собственной призме и напоминают, что аналогичный по формату Suzuki Jimny до ухода с рынка ЕС продавался в «Старом Свете» по цене от 23 тысяч 500 евро (2,1 миллиона рублей). 

Напомним, автомобили Lada Niva перестали продаваться в Европе до 2022 года из-за несоответствия их двигателей стандартам выбросов вредных веществ в атмосферу, поэтому ждать из возвращения испанцам точно не стоит. 

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Фото:Lada

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