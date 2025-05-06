Новый мини-внедорожник Toyota дешевле Land Cruiser 250 поразит брутальностью и ценой

Toyota находится на финальной стадии разработки нового компактного внедорожника, который считают преемником модели FJ Cruiser. Машину собираются назвать Land Cruiser FJ и встроить ее в линейку современных «Ленд Крузеров» перед крупными Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

Разработка новинки идет с оглядкой на концептуальную модель Compact Cruiser EV, представленную в декабре 2021 года, но конечный дизайн автомобиля, вероятно, будет заметно отличаться от прототипа.

Накануне японский портал «Motor-Fan» опубликовал свежие рендеры Toyota Land Cruiser FJ, на которых показал собственное видение внешности серийной машины.

Неофициальный рендер нового Toyota Land Cruiser FJ

На неофициальных изображениях новый внедорожник Toyota примерил угловатый силуэт и брутальный дизайн с полукруглыми фарами, напоминающими оригинальный FJ Cruiser, воздухозаборник на капоте, крепкий бампер, перетекающий в пластиковые накладки на колесных арках и нижнюю защиту дверей, необычную линию остекления, квадратные наружные зеркала, а также большие пороги для удобства посадки в салон.

Ожидается, что серийный Land Cruiser FJ будет использовать архитектуру GA-F. Длина внедорожника должна составить 4520 мм, ширина 1820 мм, а высота 1850 мм. Расстояние между осями достигнет 2750 мм.

Платформа GA-F от Toyota

В качестве силового агрегата машина должна задействовать 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также оказаться электромобилем с двумя электрическими силовыми установками мощностью 220 лошадиных сил и запасом хода до 450 км.

Мировая премьера нового внедорожника Land Cruiser Fj должна состояться в конце этого – начале 2026 года. Самой поздней датой является январь 2026 года.

Стартовая цена машины, по слухам, окажется гораздо ниже, чем стоит начальный Land Cruiser 250 (от 5,2 миллиона иен), и составит 3,9 миллиона иен (примерно 2,2 миллиона рублей).