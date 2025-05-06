Новый мини-внедорожник Toyota дешевле Land Cruiser 250 поразит брутальностью и ценой

Toyota находится на финальной стадии разработки нового компактного внедорожника, который считают преемником модели FJ Cruiser. Машину собираются назвать Land Cruiser FJ и встроить ее в линейку современных «Ленд Крузеров» перед крупными Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.
Разработка новинки идет с оглядкой на концептуальную модель Compact Cruiser EV, представленную в декабре 2021 года, но конечный дизайн автомобиля, вероятно, будет заметно отличаться от прототипа.
Накануне японский портал «Motor-Fan» опубликовал свежие рендеры Toyota Land Cruiser FJ, на которых показал собственное видение внешности серийной машины.
На неофициальных изображениях новый внедорожник Toyota примерил угловатый силуэт и брутальный дизайн с полукруглыми фарами, напоминающими оригинальный FJ Cruiser, воздухозаборник на капоте, крепкий бампер, перетекающий в пластиковые накладки на колесных арках и нижнюю защиту дверей, необычную линию остекления, квадратные наружные зеркала, а также большие пороги для удобства посадки в салон.
Ожидается, что серийный Land Cruiser FJ будет использовать архитектуру GA-F. Длина внедорожника должна составить 4520 мм, ширина 1820 мм, а высота 1850 мм. Расстояние между осями достигнет 2750 мм.
В качестве силового агрегата машина должна задействовать 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также оказаться электромобилем с двумя электрическими силовыми установками мощностью 220 лошадиных сил и запасом хода до 450 км.
Мировая премьера нового внедорожника Land Cruiser Fj должна состояться в конце этого – начале 2026 года. Самой поздней датой является январь 2026 года.
Стартовая цена машины, по слухам, окажется гораздо ниже, чем стоит начальный Land Cruiser 250 (от 5,2 миллиона иен), и составит 3,9 миллиона иен (примерно 2,2 миллиона рублей).