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Ненастоящий тактический армейский внедорожник оценили в 32 миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Тактические армейские внедорожники редкие гости на популярных классифайдах, но недавно один из таких автомобилей появился в продаже в США.

Машина носит имя Goat Atlas APC и представляет собой бронемобиль, который является абсолютно законным для использования гражданскими лицами на общественных дорогах.

Автомобиль использует в качестве «базы» коммерческий пикап Ford F-550 Super Duty Cew Cab и зарегистрирован как эта массовая модель, а не как армейский вездеход. А все потому, что машина никогда не служила в армии и представляет собой самодельный внедорожник компании Goat Tactical, дизайн и конструкция которого создана с оглядкой на военные автомобили.

ATLAS 3 EXT
Goat Atlas APC

В стандартное оснащение Goat Atlas APC входит баллистическая броня с рейтингом B6. В этой конфигурации в передней части вездехода могут расположиться до трех человек, а еще шесть человек в полном обмундировании разместятся сзади на мягких скамейках. Здесь же предусмотрены отверстия для стрельбы.

Tactical Truck Costs A Mere 400000 2

Поскольку бронемобиль состоит из пикапа Ford F-550 Super Duty Cew Cab, то под его капотом скрывается тот же мотор, что положен массовому утилитарнику.

Речь идет о 6,7-литровом турбодизельном моторе мощностью 330 лошадиных сил и более 1000 Нм крутящего момента. Машина идет со 148-литровым баком, который при скорости в 144 километра в час будет израсходован за 640 км. 

фф
Внутреннее убранство внедорожника Goat Atlas APC

Внедорожник продает один из его владельцев в США. За свой бронированный вездеход 2023 года он собирается выручить 400 тысяч долларов или примерно 32 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Goat Tactical

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