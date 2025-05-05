ДомойАвтоновости сегодняHonda StepWGN превратился в кемпервэн, в котором можно с комфортом жить в...

Honda StepWGN превратился в кемпервэн, в котором можно с комфортом жить в дороге

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
240731 26240 1 4tf0M

Honda StepWGN хвалят за просторный и комфортный салон. Японский бренд тюнинга White House Camper увидел в этих преимуществах местной модели потенциал для конверсии и выпустил новый кемпер Deck One.

Уникальной особенностью проекта японских тюнеров стал подъемный верх, работающий от пневматических выталкивающих амортизаторов. Получившееся жилое пространство пригодно для ночевки двух взрослых. 

240731 26240 2 WAj7Z
Кемпервэн Deck One от компании White House Camper

Внутри машины предусмотрено еще более вместительное спальное место для двух человек, которое в собранном состоянии можно использовать как гостиную. 

Двойные передние кресла обладают вращающейся конструкцией, поэтому могут поворачиваться в обратную сторону. 

240731 26240 4 QVstV

Рядом с ними можно разложить обеденный столик, а если пройти к багажнику, то там можно обнаружить простой кухонный гарнитур с баком для воды, холодильником, микроволновой печью и другой кухонной утварью. 

240731 26240 3 beTqN

Автомобиль, пригодный для того, чтобы комфортно жить в нем в дальних поездках, уже получил официальную цену. 

240731 26240 6 I7Zk8

В Японии за необычный кемпервэн с подъемным механизмом и максимальным оснащением, включающим в себя все перечисленные опции, собираются просить от 4 миллионов 43 тысяч 600 иен или 2 миллиона 265 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:White House Camper

Читайте также:

Последние новости:

Бюджетный конкурент Toyota Camry и Kia K5 показан...

Раскрыты самые некачественные автомобили: их оценка надежности всего...

Toyota выпустит маленький многоцелевой минивэн, который может оказаться...

Renault Clio показан в новом поколении на неофициальных...

Инженер Nissan предлагает выпустить нового конкурента внедорожников Mitsubishi...

Знаменитый Nissan Cube хочет вернуться в виде гибрида...

Новое поколение легендарного купе Toyota Celica удивит футуристичным...

230 «сил», полный привод, АКПП: сколько стоит новый...

Mitsubishi может выпустить новый 7-местный кроссовер практичнее, чем...

Новый роскошный трехрядный кроссовер Hyundai будет стоить 5...

Следующее поколение минивэна Toyota получит больше пространства в...

Стало известно, когда выйдет новый Nissan Leaf: теперь...

Популярный японский хэтчбек Honda Fit научился выглядеть как...

3 популярных автомобиля Ford, о покупке которых жалеют...

Кроссовер Hyundai дешевле Creta близок к смене поколений

Раскрыты 5 автомобилей с самым большим пробегом в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+