Honda StepWGN превратился в кемпервэн, в котором можно с комфортом жить в дороге

Honda StepWGN хвалят за просторный и комфортный салон. Японский бренд тюнинга White House Camper увидел в этих преимуществах местной модели потенциал для конверсии и выпустил новый кемпер Deck One.

Уникальной особенностью проекта японских тюнеров стал подъемный верх, работающий от пневматических выталкивающих амортизаторов. Получившееся жилое пространство пригодно для ночевки двух взрослых.

Кемпервэн Deck One от компании White House Camper

Внутри машины предусмотрено еще более вместительное спальное место для двух человек, которое в собранном состоянии можно использовать как гостиную.

Двойные передние кресла обладают вращающейся конструкцией, поэтому могут поворачиваться в обратную сторону.

Рядом с ними можно разложить обеденный столик, а если пройти к багажнику, то там можно обнаружить простой кухонный гарнитур с баком для воды, холодильником, микроволновой печью и другой кухонной утварью.

Автомобиль, пригодный для того, чтобы комфортно жить в нем в дальних поездках, уже получил официальную цену.

В Японии за необычный кемпервэн с подъемным механизмом и максимальным оснащением, включающим в себя все перечисленные опции, собираются просить от 4 миллионов 43 тысяч 600 иен или 2 миллиона 265 тысяч рублей по нынешнему курсу.