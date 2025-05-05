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Toyota выпустит маленький многоцелевой минивэн, который может оказаться новым Town Ace

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota Kayoibako

В портфолио Toyota на протяжении уже почти 20 лет находится коммерческая модель Town Ace. «Малотоннажник» пользуется неплохим спросом и предлагается в нескольких типах кузова: от двухдверного пикапа до фургона и даже минивэна. 

По слухам, Toyota планирует сменить поколение этой модели, причем кардинально изменить саму машину. В ее основу может лечь многоцелевой концепт-кар Kayoibako.

Шоу-кар, представленный в прошлом году, обладал размерами почти в 3,9-метра и шириной, а также высотой в 1,8-метра соответственно. Но товарный вариант машины, скорее всего, получит 4-метровую длину и колесную базу в 2,9-метра. 

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Концепт-кар Toyota Kayoibako

Серийная версия автомобиля должна оказаться близка к контурам концепта, выполненного с использованием квадратных линий.

Передняя часть кузова следующего Town Ace может примерить прямоугольную накладку с С-образным кластером фар, которая немного смещена вниз в сравнении с прототипом, а также традиционные квадратные наружные зеркала и вертикальные задние фонари.

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Концепт-кар Toyota Kayoibako

С точки зрения механической конфигурации в Японии ждали, что машина будет использовать безальтернативную электрическую силовую установку, но из-за замедления спроса на электрокары в Toyota могут пойти слегка по иному пути. 

Предполагается, что на первых порах новый Town Ace задействует 1,2-литровую бензиново-электрическую систему e-Smart Hybrid, характеристики которой пока не раскрываются.

Презентовать линейку таких автомобилей, которые должны захватить сегмент небольших коммерческих машин, собираются уже в следующем году.

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Фото:Toyota

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