Знаменитый Nissan Cube хочет вернуться в виде гибрида или даже электромобиля

Экстравагантный малолитражный хэтчбек Nissan Cube может быть возрожден в новом поколении. По крайней мере на это рассчитывает японская пресса, сообщившая со ссылкой на свои источники, что проект находится на начальной стадии и уже утвержден руководством «Ниссан».

Знаменитый своим симпатичным квадратным кузовом 5-дверный автомобиль был снят с конвейера в марте 2020 года. В случае возрождения машина перейдет в четвертую генерацию, и с большой долей вероятности будет основана на концепт-каре Teatro for Dayz образца 2015 года.

Концепт-кар Nissan Theatro for Dayz

Предполагается, что автомобиль будет использовать гибридную силовую установку e-Power или полностью электрический двигатель.

Слухи о том, что «Куб» собираются воскресить появились еще в начале этого года, когда Nissan опубликовал промо-видео «The Arc», в котором был замечен некий автомобиль с квадратными формами, напоминающими оригинальный Cube.

Скриншот с промо-видео Nissan, посвященного его будущим моделям

Существуют высокие шансы, что такая машина по-прежнему будет использовать фирменный асимметричный дизайн, а внутри получит компоновку по типу диванных сидений.

Благодаря высокой крыше хэтчбек удивит вместительным внутренним пространством, которое вместе с уникальной конфигурацией окон и открывающейся вбок задней дверью были «фишками» предыдущего «Куб».

Ожидается, что автомобилю достанутся 3D-трехмерные светодиодные кластеры головных и задних фонарей, а интерьер удивит большими сенсорными дисплеями с интегрированными в них спутниковой навигацией, мультимедийной системой и вспомогательных функций для водителя.

Под капотом нового Nissan Cube ждут появления гибридов e-Power. Одним из них может оказаться силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС. Кроме нее хэтчбеку, если ему действительно дадут «зеленый свет», будет положен полностью электрический двигатель.

Запуск нового Nissan Cube, по слухам, запланирован на 2027 год. Конкурировать машине предстоит с обновленным к тому моменту Toyota Roomy.