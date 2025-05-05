Новое поколение легендарного купе Toyota Celica удивит футуристичным дизайном

После слов вице-президента Toyota Хироки Накадзима о том, что он хотел бы увидеть новую Celica, а затем и регистрации торговой марки GR Celica в Бразилии поводов сомневаться, что такой автомобиль появится в реальной жизни не осталось даже после опровержения самой «Тойоты».

По новым слухам, пришедшим из Японии, возрождение классического спортивного автомобиля японской компании уже в процессе. Машина должна получить совершенно новый 2-литровый двигатель с турбонаддувом, полный привод и футуристичную внешность.

Toyota Celica (T23)

Дизайн новой Celica на днях показала студия «Celica Reboot», опубликовавшая неофициальные рендеры этого спорткупе в современном внешнем облике.

В своем проекте художники опирались на дизайн автомобилей будущего, но переняли стиль оригинальной модели с ее угловатыми линиями кузова.

Спереди машине достался большой кластер фар с простым дизайном, а ниже была установлена решетка радиатора с мелким сетчатым рисунком.

Неофициальный рендер Toyota Celica нового поколения

Боковины кузова обзавелись динамичными линиями и необычными 4-угольными передними колесными арками, а корма унаследовала у оригинала скошенную крышу.

Инсайдеры предполагают, что новое поколение Toyota Celica будет использовать недавно разработанный 2-литровый турбомотор, который окажется на 10% компактнее актуального 2,4-литрового «наддувного» двигателя текущей генерации. Максимальная мощность нового ДВС составит примерно 400 лошадиных сил, а полка крутящего момента расположится на 550 Нм.

Товарный знак GR Celica, зарегистрированный в бразильских патентных органах

Разработкой машины, скорее всего, сейчас занимается не сама Toyota, а ее дочернее тюнинг-ателье Gazoo Racing, которое должно обеспечить новой Celica спортивные настройки шасси и добавить ей фирменную систему полного привода GR-Four.

Выход новой Toyota Celica в продажу запланирован на 2026 год.