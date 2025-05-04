230 «сил», полный привод, АКПП: сколько стоит новый седан Kia в России

В конце лета прошлого года Kia представила новый седан K8, который с глубокой модернизацией заметно преобразился внешне и технически. А теперь выяснилось, что такие машины начали предлагать и на российском рынке.

Сразу несколько «серых» дилеров опубликовали объявление о продаже новых Kia K8 2025 года выпуска. 4-дверки без пробега можно приобрести в Москве, Казани и Симферополе.

Kia K8 2025

Kia K8 считается представителем когорты так называемых бизнес-седанов. Автомобиль обладает длиной, превышающей отметку в 5 метров, а также способен удивить богатым оснащением.

Салон Kia K8 2025

В него входят такие прелести цивилизации как: 3-зонная климатическая система, адаптивный круиз-контроль, сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также беспроводная зарядка для гаджетов и многое другое. А еще в K8 уже с базовой комплектации предлагается сразу десять подушек безопасности.

Внешне седан выделяется футуристичным обликом, напоминающим постепенно разрастающуюся линейку электрических моделей Kia.

Под капотом нового Kia K8, предложенного российским покупателям, скрывается гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,6-литрового ДВС.

Ее максимальная мощность в связке с электрическим мотором составляет 230 лошадиных сил, а в качестве коробки передач используется автоматическая трансмиссия с восемью ступенями. Привод – полный.

Что касается порядка цен, то за новые седаны Kia «серые» автосалоны в России просят от 4,2 до 5,6 миллиона рублей.