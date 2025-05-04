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230 «сил», полный привод, АКПП: сколько стоит новый седан Kia в России

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В конце лета прошлого года Kia представила новый седан K8, который с глубокой модернизацией заметно преобразился внешне и технически. А теперь выяснилось, что такие машины начали предлагать и на российском рынке.

Сразу несколько «серых» дилеров опубликовали объявление о продаже новых Kia K8 2025 года выпуска. 4-дверки без пробега можно приобрести в Москве, Казани и Симферополе. 

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Kia K8 2025

Kia K8 считается представителем когорты так называемых бизнес-седанов. Автомобиль обладает длиной, превышающей отметку в 5 метров, а также способен удивить богатым оснащением.

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Салон Kia K8 2025

В него входят такие прелести цивилизации как: 3-зонная климатическая система, адаптивный круиз-контроль, сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также беспроводная зарядка для гаджетов и многое другое. А еще в K8 уже с базовой комплектации предлагается сразу десять подушек безопасности.

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Внешне седан выделяется футуристичным обликом, напоминающим постепенно разрастающуюся линейку электрических моделей Kia. 

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Под капотом нового Kia K8, предложенного российским покупателям, скрывается гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,6-литрового ДВС.

Ее максимальная мощность в связке с электрическим мотором составляет 230 лошадиных сил, а в качестве коробки передач используется автоматическая трансмиссия с восемью ступенями. Привод – полный. 

Что касается порядка цен, то за новые седаны Kia «серые» автосалоны в России просят от 4,2 до 5,6 миллиона рублей. 

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Фото:Kia

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