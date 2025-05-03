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Новый роскошный трехрядный кроссовер Hyundai будет стоить 5 миллионов рублей, но не в России

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Hyundai раскрыла цены на свой новый роскошный электрический кроссовер Ioniq 9, который готовится к выходу в продажу.

Большой вседорожник собираются предлагать в шести комплектациях, самая недорогая из которых будет стоить от 60 тысяч 555 долларов или ровно 5 миллионов рублей по текущему курсу. 

Что касается наиболее оснащенного варианта Ioniq 9 (полноприводный SUV Performance Calligraphy), то за него будут просить 78 тысяч 90 долларов (примерно 6,5 миллиона рублей). 

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Hyundai Ioniq 9

Во всех комплектациях новый электрический кроссовер «Хендэ» будет поставляться с портом зарядки NACS, позволяющим заряжать его от сети Tesla Supercharger.

Напомним, прием заказов на кроссовер Ioniq 9 стартовал еще в начале этого года. Длина машины составила более 5-метров, ширина достигла отметки в 2-метра, а высота – 1,8-метра. Расстояние между осями вседорожника превысило 3-метра. 

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Автомобиль получил лаконичный дизайн, похожий на концепт-кар «Seven», а также удивил своим вместительным 6- или 7-местным салоном с уклоном на «премиум». 

В качестве движущей силы новинка Hyundai задействовала один или два электромотора в зависимости от версии.

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Интерьер Ioniq 9

Стартовое заднеприводное исполнение получило электрический двигатель на 218 л.с. и 350 Нм, тогда как более дорогому полноприводному варианту оказались положены электромоторы с суммарной отдачей в 428 «сил» и 700 Нм. 

Аккумулятор для «девятки» пока заявлен только один. Емкость батареи составит 110,3 кВт/ч, а максимальный запас хода модели будет равен 532 км. 

В России продавать Ioniq 9 не будут. Корейский автопроизводитель Hyundai покинул наш рынок еще в 2022 году.

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Фото:Hyundai

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