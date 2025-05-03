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Следующее поколение минивэна Toyota получит больше пространства в салоне, сменив бензин и дизель на электричество

Текст: Ростислав Архипов
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Toyota Hiace 2025 1 1

Один из самых популярных минивэнов Toyota во всем мире, известный как Hiace, готовится к переходу в новое поколение.

Премьера реформенной машины должна состояться уже в этом году. Ожидается, что автомобиль поменяется не только внешне, но и с точки зрения габаритов, а также переберется на электрическую тягу.

В основе нового Hiace, по слухам, будет лежать платформа концепт-кара Hiace BEV, анонсированного на автосалоне в Токио 2023 года. Тот шоу-кар обладал футуристичным внешним обликом и планировкой интерьера, а также большим пространством в салоне. 

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota Hiace

Если серийный Hiace унаследует у прототипа внешность, то машину ждет появление закрытой решетки радиатора, новых фар замысловатого дизайна, необычных боковых линий и остекления, а также современного внутреннего убранства.

В салоне модернизированный минивэн Toyota может приобрести полноценную цифровую приборную панель и большой сенсорный экран «мультимедийки» вертикального формата, а селектор трансмиссии должен превратиться в отдельную шайбу, установленную рядом с рулевым колесом слева от водителя.

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Концепт-кар Toyota Hiace BEV

Продавать новый Hiace будут в множестве конфигураций салона. Для покупателей предложат как многоместный вариант машины, так и коммерческую версию только с одним водительским креслом.

Основное пространство автомобиля можно будет использовать для перевозки грузов длиной до 3,5-метра, а благодаря электрическому приводу пол минивэна окажется полностью ровным. 

Технические характеристики новинки пока засекречены, но инсайдеры из Японии указывают на то, что машина будет приводиться в движение 150-сильным электромотором. Позже в продаже должен появиться более компактный вариант этой модели под названием GranAce.

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Фото:BestCarWeb, Toyota

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