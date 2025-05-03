Стало известно, когда выйдет новый Nissan Leaf: теперь это кросс-купе с запасом хода свыше 600 км

В конце марта этого года Nissan подтвердил, что готовит новое поколение модели Leaf. Оригинальный электрический хэтчбек начального уровня должен будет трансформироваться в «батарейное» кросс-купе, а также заметно улучшить свои ездовые характеристики.

Согласно новой информации, раскрытой накануне японскими СМИ, официальная премьера нового Nissan Leaf состоится на октябрьском автосалоне Japan Mobility Show 2025, после чего машина поступит в продажу.

Nissan Leaf нового поколения

Модернизированный Leaf собираются построить на платформе CMF EV, которая лежит в основе модели Nissan Ariya. Автомобиль кардинальным образом сменит форм-фактор, обзаведясь высоким кузовом с покатой линией крыши и большим дорожным просветом.

Спереди машину ждет появление горизонтальной светодиодной полосы и новых дневных ходовых огней, интегрированных в заглушку решетки радиатора, напоминая концепцию Chill-Out.

Кроме того, электрический кроссовер может обзавестись устойчивыми к царапинам бамперами, 19-дюймовыми колесными дисками, спортивными боковыми юбками и плоскими ручками, спрятанными в дверных панелях.

Nissan Leaf нового поколения

Интерьер нового Leaf пока не раскрыт, но ожидается, что машина получит двойной 12,3-дюймовый экран, объединяющий в себе дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Приводить в движение новый Leaf будет один или два электромотора в зависимости от типа привода. Вариант 2WD хотят комплектовать аккумулятором на 66 кВт/ч, а 4WD получит батарею на 91 кВт/ч, которая обеспечит машине запас хода свыше 600 км.