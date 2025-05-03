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Популярный японский хэтчбек Honda Fit научился выглядеть как бэтмобиль

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Если Брюсу Уэйну когда-нибудь предстоит затягивать пояса, то у него есть живой пример, как это сделать. Накануне в США был продан автомобиль, который выглядит почти как бэтмобиль, но построен он на недорогом хэтчбеке.

Речь идет о Honda Fit 2007 года, который пережил серьезные изменения в дизайне, получив изломанную заднюю часть, отсылающую к настоящему автомобилю герою комиксов DC Бэтмэна. 

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Honda Fit 2007 года выпуска, переделанный в бэтмобиль

Спереди это по-прежнему обычный Fit с его выпуклыми фарами, клиновидным капотом и стоковым бампером. Но все меняется, когда взгляд двигается к корме.

Задняя часть автомобиля выглядит совершенно нестандартно благодаря активному использованию самодельного стеклопластика, намекая, что он создан не для обычных городов, а для Готэма. 

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Примечательно, но авторам этого творения удалось каким-то неведомым образом сохранить оригинальные задние фонари машины, которые выглядят точно такими же, как в заводском Fit.

Технически мини-бэтмобиль продолжает быть простой «Хондой». Причем с одометром, который показывает пробег в 107 тысяч миль (172 тысячи км). Автомобиль оборудован механической коробкой передач и малолитражным двигателем.

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Накануне машина была продана на одной из досок объявлений штата Теннеси (США) за смехотворную сумму в 3 тысячи 400 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 280 тысяч рублей. 

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Фото:Соцсети

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