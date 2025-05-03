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3 популярных автомобиля Ford, о покупке которых жалеют их владельцы

Текст: Алексей Шмидт
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Ford разработал одни из лучших автомобилей для покупки, но далеко не каждый из них является образцом с точки зрения беспроблемной эксплуатации. Неверный выбор модели «голубого овала» часто приводил к печальным последствиям для ее покупателя, таким как дорогостоящие счета за ремонт машины.

Какие автомобили Ford называют самыми неудачными? Ответить на этот вопрос можно проштудировав профильные форумы владельцев таких машин.

Ford Fiesta (2011 – 2016)

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Ford Fiesta 2015

Популярная модель Ford, которая появилась в линейке компании в 2011 году и выбыла из нее в 2019-м. Автомобиль получился неплохим, но все же имел некоторые заметные проблемы. 

В частности, владельцы «Фиест» 2011 – 2016 модельных годов жаловались на проблемы с трансмиссией PowerShift. Кроме того, им приходилось сталкиваться с пропусками зажигания в цилиндрах и различными утечками.

После 2016 года Ford устранил практически все недостатки Fiesta, но это не помогло ей надолго удержаться на конвейере.

Ford Escape (2008, 2013 и 2014 годов)

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Ford Escape 2014

Кроссоверы – популярный вид транспорта. Чаще всего такие машины стараются сделать надежными, но компактный «паркетник» Ford Escape в этом отношении далек от совершенства.

В частности, обладатели таких кроссоверов сетовали на неисправности трансмиссий, заметные проблемы с двигателем своих автомобилей, которые дорого исправлять. 

Ford EcoSport (2014, 2018-2022 годов)

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Ford EcoSport 2014

Еще один небольшой кроссовер, отдельные модельные годы которого нельзя назвать идеальными. Одни считают этот субкомпактный SUV отличным, а другие ужасным. Но почти все они сходятся во мнении, что EcoSport 2014 года является одним из худших за всю историю этой модели. 

Владельцы рассказывают, что их автомобили имеют серьезные проблемы с трансмиссией, заключающиеся в грубых переключениях и последующих поломках этого узла. Отдельные жалобы есть также на более современные машины, выпускавшиеся в период с 2018 по 2022 год. 

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Фото:Ford

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