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Кроссовер Hyundai дешевле Creta близок к смене поколений

Текст: Алексей Шмидт
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Субкомпактный бюджетный «паркетник» Hyundai Venue появился в 2019 году. Машина прошла через рестайлинг тремя годами спустя, а теперь для нее назрел черед первой смены поколений. 

От новинки ждут заметных улучшений как с точки зрения экстерьера, так и интерьера, но техническая сторона вряд ли подвергнется серьезным пертурбациям. 

Инсайдеры сообщают, что новый Venue переживет капитальный ремонт в дизайне и получит серьезно модернизированный салон. 

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Актуальный Hyundai Venue

Новому SUV обещают заметно переделанную переднюю часть кузова с другой решеткой радиатора, новыми фарами и дневными ходовыми огнями, а также перелицованным бампером. На габаритах эти новшества никак не скажутся, поэтому длина машины должна сохраниться на отметке 4-метра, ширина составить 1,8-метра, а высота 1,6-метра. 

По слухам маленький вседорожник может перебраться на новую платформу, которую позаимствует у еще более компактной модели – кроссовера Exter.

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Интерьер Hyundai Exter

Несмотря на другую «тележку» гамма моторов машины, вероятно, будет сохранена. Сейчас в нее входят бензиновые атмосферный и турбированный варианты, а также дизельный двигатель. Ассистирует этому широкому списку «механика» и 7-диапазонный «робот», а привод может быть исключительно передним.

Новый Venue может заметно расширить свое оснащение. В арсенал машины должны войти большой дисплей мультимедийной системы, вентилируемые передние сиденья и панорамный люк в крыше.

Презентация реформенного субкомпактного кроссовера Hyundai состоится осенью этого года. Просить за вторую генерацию Venue в «базе», по слухам, будут около 1 миллиона индийских рупий или менее 1 миллиона российских рублей.

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Фото:Hyundai

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