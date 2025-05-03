Кроссовер Hyundai дешевле Creta близок к смене поколений

Субкомпактный бюджетный «паркетник» Hyundai Venue появился в 2019 году. Машина прошла через рестайлинг тремя годами спустя, а теперь для нее назрел черед первой смены поколений.

От новинки ждут заметных улучшений как с точки зрения экстерьера, так и интерьера, но техническая сторона вряд ли подвергнется серьезным пертурбациям.

Инсайдеры сообщают, что новый Venue переживет капитальный ремонт в дизайне и получит серьезно модернизированный салон.

Актуальный Hyundai Venue

Новому SUV обещают заметно переделанную переднюю часть кузова с другой решеткой радиатора, новыми фарами и дневными ходовыми огнями, а также перелицованным бампером. На габаритах эти новшества никак не скажутся, поэтому длина машины должна сохраниться на отметке 4-метра, ширина составить 1,8-метра, а высота 1,6-метра.

По слухам маленький вседорожник может перебраться на новую платформу, которую позаимствует у еще более компактной модели – кроссовера Exter.

Интерьер Hyundai Exter

Несмотря на другую «тележку» гамма моторов машины, вероятно, будет сохранена. Сейчас в нее входят бензиновые атмосферный и турбированный варианты, а также дизельный двигатель. Ассистирует этому широкому списку «механика» и 7-диапазонный «робот», а привод может быть исключительно передним.

Новый Venue может заметно расширить свое оснащение. В арсенал машины должны войти большой дисплей мультимедийной системы, вентилируемые передние сиденья и панорамный люк в крыше.

Презентация реформенного субкомпактного кроссовера Hyundai состоится осенью этого года. Просить за вторую генерацию Venue в «базе», по слухам, будут около 1 миллиона индийских рупий или менее 1 миллиона российских рублей.