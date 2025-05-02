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Как стоковый Subaru посрамил рамные внедорожники в заездах на крутой холм

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 05 02 в 13.24.21

Автомобили Subaru славятся своей системой постоянного полного привода, которая обеспечивает им не только отличный старт с места, но и неплохие внедорожные возможности.

Доказательством этого тезиса стал видеоролик, опубликованный на YouTube, в котором кроссоверу Subaru Forester 1990-х годов удалось «пристыдить» большое количество полноценных внедорожников.

Снимок экрана 2025 05 02 в 13.25.36
Скриншот с видео на YouTube

В клипе, опубликованном на канале «The Random Detour» 9 лет назад, видно, как стоковый серебристый «Форестер» под удивленные возгласы публики без особых усилий забирается на высокий песчаный холм в калифорнийском Силвер-Лейк (США).

Снимок экрана 2025 05 02 в 13.24.36
Скриншот с видео на YouTube

Подпись, сопровождающая видеоролик, гласит, что Subaru с легкостью преодолевает крутой склон несколько раз подряд. 

Снимок экрана 2025 05 02 в 13.25.05
Скриншот с видео на YouTube

В комментариях к короткому сюжету пользователи Сети в равной степени восхищаются внедорожными качествами Subaru. Вот только часть из них:

«Это лучшая маркетинговая кампания Subaru из тех, что я когда-либо видел»;

«Запомните, хорошая инженерия не должна выглядеть яркой или захватывающей, она должна просто работать»;

«Водитель даже не понял, что забрался на крутой холм, он просто опаздывал на работу и решил срезать путь».

А один из очевидцев этого действа поведал, что у многих отвисла челюсть, когда он (Forester) проскочил через ту же колею, где несколькими минутами ранее застрял полноценный дизельный внедорожник.

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Фото:The Random Detour/YouTube

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