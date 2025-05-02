Toyota возродит доступный аналог минивэна Alphard: подробности

В прошлом Toyota Estima, продававшаяся за пределами Японии под именем Previa, располагалась в модельном ряду компании между Sienta и Alphard и была чем-то вроде промежуточного варианта этих моделей. В 2020-м году автомобиль сняли с конвейера. Но дожидаться возвращения «Эстимы», похоже, придется не так долго, как все думали.

Японские СМИ указывают на планы Toyota воскресить этот знаменитый минивэн, считающийся более доступной версией Alphard. Причем сразу в двух вариантах.

Оригинальная Toyota Previa/Estima (1990 год)

Новое поколение Estima могут построить на недавно разработанной «Тойотой» платформе для электрокаров. В дополнение к полностью электрической силовой установке машине обещают подключаемую гибридную систему (PHEV), в основе которой будет лежать новейший полуторалитровый мотор.

Неофициальный рендер новой Toyota Estima/Previa (BestCarWeb)

ДВС получит компактные размеры и небольшой вес, поэтому в сочетании с электрическим довеском сможет демонстрировать высокие мощностные характеристики и отличные показатели с точки зрения расхода топлива.

Инсайдеры утверждают, что новая Estima будет иметь длину в 4,9-метра, а расстояние между ее осями достигнет 3-метрам. Салон минивэна должен удивить просторностью, а дизайн футуристичными линиями и необычным остеклением.

Неофициальный рендер новой Toyota Estima/Previa (BestCarWeb)

Максимальный запас хода новинки, по слухам, составит в полностью электрической модификации 600 километров.

В продажу новая генерация Toyota Estima/Previa должна поступить в 2027 году. За машину собираются просить от 6 до 8 миллионов иен (3,4 – 4,5 миллиона рублей).