Роскошный седан Hyundai метит в рестайлинг: первые изображения

В 2022 году Hyundai представил актуальное, седьмое поколение премиального седана Grandeur. Популярная корейская 4-дверка обзавелась двигателями, положенными ее близкому родственнику Kia K8, в том числе новой гибридной силовой установкой.
С момента дебюта нынешней генерации прошло почти три года, а это значит, что премиальному седану предстоит пройти через полноценное обновление. Какие изменения оно привнесет во внешность Grandeur на днях показали дизайнеры «NYMammoth».
По мнению независимых художников, больших перемен в экстерьере реформенного седана ждать не стоит. Машина может обзавестись слегка перелицованной оптикой, а также незначительным образом переделанной решеткой радиатора, встроенной в модернизированный бампер.
Остальная часть изменений затронет корму автомобиля, где ждут дебюта новые задние фонари в виде более широкого тонированного блока, посередине которого разместится надпись с названием модели.
Корейские инсайдеры полагают, что рестайлинговый Grandeur обзаведется гибридной системой второй генерации, которая сейчас находится в разработке инженеров Hyundai. От нее ждут большей эффективности как с точки зрения мощности, так и расхода топлива.
Предполагается, что исключительно на электрической тяге в таком варианте PHEV новый Grandeur будет проезжать до 100 километров.
Справить премьеру модернизированный роскошный седан Hyundai собирается в ближайший год.