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Роскошный седан Hyundai метит в рестайлинг: первые изображения

Текст: Михаил Романченко
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В 2022 году Hyundai представил актуальное, седьмое поколение премиального седана Grandeur. Популярная корейская 4-дверка обзавелась двигателями, положенными ее близкому родственнику Kia K8, в том числе новой гибридной силовой установкой. 

С момента дебюта нынешней генерации прошло почти три года, а это значит, что премиальному седану предстоит пройти через полноценное обновление. Какие изменения оно привнесет во внешность Grandeur на днях показали дизайнеры «NYMammoth».

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Неофициальные рендеры рестайлингового Hyundai Grandeur

По мнению независимых художников, больших перемен в экстерьере реформенного седана ждать не стоит. Машина может обзавестись слегка перелицованной оптикой, а также незначительным образом переделанной решеткой радиатора, встроенной в модернизированный бампер. 

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Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер обновленного седана

Остальная часть изменений затронет корму автомобиля, где ждут дебюта новые задние фонари в виде более широкого тонированного блока, посередине которого разместится надпись с названием модели. 

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Сверху – актуальный Hyundai Grandeur, снизу – рендер обновленного седана

Корейские инсайдеры полагают, что рестайлинговый Grandeur обзаведется гибридной системой второй генерации, которая сейчас находится в разработке инженеров Hyundai. От нее ждут большей эффективности как с точки зрения мощности, так и расхода топлива.

Предполагается, что исключительно на электрической тяге в таком варианте PHEV новый Grandeur будет проезжать до 100 километров. 

Справить премьеру модернизированный роскошный седан Hyundai собирается в ближайший год.

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Фото:NYMammoth

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