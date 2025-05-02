Роскошный седан Hyundai метит в рестайлинг: первые изображения

В 2022 году Hyundai представил актуальное, седьмое поколение премиального седана Grandeur. Популярная корейская 4-дверка обзавелась двигателями, положенными ее близкому родственнику Kia K8, в том числе новой гибридной силовой установкой.

С момента дебюта нынешней генерации прошло почти три года, а это значит, что премиальному седану предстоит пройти через полноценное обновление. Какие изменения оно привнесет во внешность Grandeur на днях показали дизайнеры «NYMammoth».

Неофициальные рендеры рестайлингового Hyundai Grandeur

По мнению независимых художников, больших перемен в экстерьере реформенного седана ждать не стоит. Машина может обзавестись слегка перелицованной оптикой, а также незначительным образом переделанной решеткой радиатора, встроенной в модернизированный бампер.

Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер обновленного седана

Остальная часть изменений затронет корму автомобиля, где ждут дебюта новые задние фонари в виде более широкого тонированного блока, посередине которого разместится надпись с названием модели.

Сверху – актуальный Hyundai Grandeur, снизу – рендер обновленного седана

Корейские инсайдеры полагают, что рестайлинговый Grandeur обзаведется гибридной системой второй генерации, которая сейчас находится в разработке инженеров Hyundai. От нее ждут большей эффективности как с точки зрения мощности, так и расхода топлива.

Предполагается, что исключительно на электрической тяге в таком варианте PHEV новый Grandeur будет проезжать до 100 километров.

Справить премьеру модернизированный роскошный седан Hyundai собирается в ближайший год.