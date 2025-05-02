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Новый Audi A6 собирается «съесть на завтрак» Mercedes E-Class и BMW 5-Series

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Audi показана новую генерацию седана Audi A6, которой собирается навязать серьезный бой двум другим немецким представителям этого класса – Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. 

Дизайнеры из Ингольштадта усердно трудились над тем, чтобы сделать машину как можно более аэродинамически эффективной. И, надо сказать, это у них получилось. Коэффициент лобового сопротивления в случае с новым A6 составил всего 0,23 пункта благодаря особому оформлению «передка» и «кормы», а также дополнительных панелей днища. 

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Audi A6 2025

Это означает, что бензиновым и дизельным моторам, анонсированным для этой новинки, не придется работать усердно, что благотворно скажется на расходе топлива 4-дверки.

Для нового A6 будет доступно сразу три силовых агрегата. И все они электрифицированы. 2-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, выдающий 201 лошадиную силу, 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель аналогичной мощности, а также 3-литровый турбодвигатель V6 на 362 л.с. Каждому предстоит работать с аккумулятором на 48 В и стартером с ременным генератором. 

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Привод в начальной модификации будет только передним, но более дорогие варианты получат также полноприводный вариант quattro.

От «нуля» до 100 километров в час реформенный Audi A6 сможет разгоняться в базовой версии чуть более чем за 8 секунд, тогда как самый мощный вариант (с мотором V6 и полным приводом) будет делать это за 4,7-секунды. 

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Внутри Audi организовала роскошный интерьер со звуковой системой Bang & Olufsen, 11,9-дюймовым виртуальным дисплеем комбинации приборов, 14,5-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, а также возможностью установить отдельный экран для переднего пассажира. 

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Премиальный седан выйдет в продажу в Европе в ближайшее время. Стоимость базовой версии новинки Audi составит около 56 тысяч евро или 5,2 миллиона рублей. 

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Фото:Audi

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