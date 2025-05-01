Новое поколение мирового хита Nissan X-Trail ждет кардинальный редизайн

Компания Nissan, сталкивающаяся в последнее время с серьезнейшими финансовыми проблемами, недавно анонсировала антикризисный план, в рамках которого выпустит множество новых и обновленных моделей.

Одним из самых важных для автопроизводителя проектов среди них считается кроссовер X-Trail, который в США продается под именем Rogue. Машина носит статус мирового хита и «Ниссан» не может позволить допустить с ней ошибку.

Оцифрованный официальный тизер нового Nissan X-Trail/Rogue

Подробностей о новом «Икс Трейле» сейчас нет от слова совсем, поэтому ориентироваться приходится лишь на спекуляции из японской прессы.

Накануне свой прогноз дизайна этой модели» продемонстрировал местный независимый художник с ником «tokideza», ранее работавший в Nissan, а сейчас занимающий важный пост в знаменитом в Японии тюнинг-ателье DAMD.

По мнению эксперта по компьютерной графике и автомобильному рендерингу новая генерация X-Trail переживет радикальный редизайн.

Оцифрованный официальный тизер нового Nissan X-Trail/Rogue

В своей работе дизайнер опирался на тизерные изображения нового «Икс Трейла», опубликованные «Ниссан» месяц назад.

Затемненные картинки были обработаны таким образом, чтобы выделить все характерные детали экстерьера машины, а затем автомобиль получил полноценный внешний облик с остальными важными элементами.

На получившейся картинке X-Trail свежей генерации примерил переделанную светотехнику с необычными ячеистыми блоками дневных ходовых огней и узкими головными фарами, расположенными выше, новую решетку радиатора, абсолютно не похожую на «гриль» предшественника, а также новый бампер сложной конструкции.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan X-Trail/Rogue

Кроме того, машине перелицевали боковины, оснастив скрытыми дверными ручками и более рельефным пластиковым обвесом на дверях.

Механических подробностей о новом X-Trail/Rogue пока практически нет. Ходят слухи, что машина будет продаваться как в версии с двигателем внутреннего сгорания, так и в двух гибридных модификациях (подзаряжаемый гибрид и силовая установка e-Power).

Презентация новой генерации Nissan X-Trail/Rogue запланирована на 2026 финансовый год.