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Новый внедорожник Toyota дешевле «Прадо» получит раму и тяговитый двигатель

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Toyota LandCruiser FJ rumoured front end close up 1

В 2023 году Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado, получившего индекс J250. На премьере машины промелькнул слайд (изображение ниже) с неким более компактным автомобилем, который может расположиться на ступеньку ниже этой модели. 

Предполагалось, что речь идет о компактном и недорогом внедорожнике, который станет отправной точкой в современном семействе «Ленд Крузер».

Toyota Mini Land Cruiser 4 1
Официальный тизер нового внедорожника Toyota

Премьеру машины ждали в 2024-м году, а затем в 2025-м, но в итоге, по слухам, новинка «Тойоты» появится только в 2026-м. Ей сватают имя FJ Cruiser, рамное шасси и тяговитый двигатель, обещающий помощь на бездорожье. 

Инсайдеры полагают, что с точки зрения размеров новый внедорожник Toyota будет располагаться между моделями Corolla Cross и RAV4. Длина машины может составить примерно 4,5-метра, а расстояние между осями растянуться до 2,7 – 2,8-метров. 

Toyota LandCruiser FJ rumoured front end
Неофициальный рендер нового рамного внедорожника Toyota (BestCarWeb)

В основе автомобиля, по слухам, будет лежать рамное шасси IMV 0, которое заметно отличается от более дорогой платформы TNGA-F, использующейся для внедорожников Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300. 

Для того, чтобы сделать внедорожник, построенный на удешевленной архитектуре, комфортным, инженерам предстоит хорошо поработать над его шумо- и виброизоляцией, а также добиться как можно более высокой структурной жесткости.

Toyota LandCruiser FJ rumoured rear end 1
Неофициальный рендер нового рамного внедорожника Toyota (BestCarWeb)

Система полного привода с дифференциалом повышенного трения Torsen в Land Cruiser FJ, вероятно, будет предлагаться уже в базовой комплектации, а под капотом машины разместится 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор 2TR-FE.

Его мощность в тайском пикапе Hilux Champ составляет 161 лошадиную силу, а потолок момента находится на отметке 246 Нм. 

На отдельных рынках новый бюджетный внедорожник Toyota, которому обещают цену дешевле Land Cruiser Prado (250), может получить также 2-литровый дизельный мотор с турбонаддувом, устанавливающийся в Toyota Fortuner. 

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Фото:BestCarWeb

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