ДомойАвтоновости сегодняMansory трансформировала Lamborghini Revuelto в подобие бэтмобиля

Mansory трансформировала Lamborghini Revuelto в подобие бэтмобиля

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 05 01 в 13.11.07

Компания Mansory, известная своими экстравагантными проектами, представила очередную экзотику. На этот раз в основу работы тюнеров лег никто иной как итальянский суперкар Lamborghini Revuelto.

Преемник Aventador и без того выделяющийся своим внешним видом с модернизацией приобрел облик, который способен породнить его с бэтмобилем.

Специалисты Mansory наделили Revuelto особым обвесом, который включает в себя новый капот с ковшом, массивный диффузор со встроенными стоп-сигналами, новые боковые юбки, агрессивное антикрыло сзади, а также матовой черной краской с карбоновыми акцентами.

Снимок экрана 2025 05 01 в 13.22.59

Желтые тормозные суппорты, спрятанный за уникальными колесными дисками, создают некий контраст. Но это еще не все.

В салоне тюнеры использовали черную обивку из дорогостоящих материалов с оражневыми штрихами, а также сохранили на подголовниках логотипы Lamborghini.

Снимок экрана 2025 05 01 в 13.23.48

В ателье заявляют, что смогли сделать Revuelto немного быстрее стоковой модели. Мощность мотора была поднята до 1070 лошадиных сил, прибавив 69 л.с., поэтому на разгон с места до 100 км/ч модернизированный «Ламборгини» тратит 2,4-секунды. 

Что касается максимальной скорости машины, то она достигает 354 километров в час.

В какую сумму обошлась переделка Lamborghini Revuelto тюнеры из Mansory не уточняют, но одно можно сказать определенно. Удовольствие это не из дешевых. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mansory

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Toyota дешевле «Прадо» получит раму и...

Самая дешевая малолитражка Mitsubishi готовится к неожиданному обновлению

Новый 7-местный кроссовер Toyota с расходом 3,6-литра бензина...

Бюджетному кроссоверу Suzuki Grand Vitara хотят добавить в...

Kia засветила новый бюджетный минивэн для развивающихся стран

Раскрыт седан Chevrolet с самым большим пробегом в...

Jeep случайно представил новый Compass: недорогой кроссовер изменился...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe может примерить дизайн флагманского...

Новый рамный внедорожник Nissan Xterra показали на реалистичных...

Несостоявшийся Lada Largus 2 поколения заметили на тестах...

В одной автошколе в Монако учатся ездить на...

В продаже появился самый надежный роскошный большой автомобиль...

RAV4 «для богатых» в новом поколении оснастят новейшим...

Большой кроссовер Infiniti, прозванный «бегемотом», удивил своей ударопрочностью

Какой автомобильный цвет является самым популярным среди покупателей:...

25-летнюю икону управляемости отказались продать за 8,5 миллиона...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+