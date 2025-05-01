Mansory трансформировала Lamborghini Revuelto в подобие бэтмобиля

Компания Mansory, известная своими экстравагантными проектами, представила очередную экзотику. На этот раз в основу работы тюнеров лег никто иной как итальянский суперкар Lamborghini Revuelto.

Преемник Aventador и без того выделяющийся своим внешним видом с модернизацией приобрел облик, который способен породнить его с бэтмобилем.

Специалисты Mansory наделили Revuelto особым обвесом, который включает в себя новый капот с ковшом, массивный диффузор со встроенными стоп-сигналами, новые боковые юбки, агрессивное антикрыло сзади, а также матовой черной краской с карбоновыми акцентами.

Желтые тормозные суппорты, спрятанный за уникальными колесными дисками, создают некий контраст. Но это еще не все.

В салоне тюнеры использовали черную обивку из дорогостоящих материалов с оражневыми штрихами, а также сохранили на подголовниках логотипы Lamborghini.

В ателье заявляют, что смогли сделать Revuelto немного быстрее стоковой модели. Мощность мотора была поднята до 1070 лошадиных сил, прибавив 69 л.с., поэтому на разгон с места до 100 км/ч модернизированный «Ламборгини» тратит 2,4-секунды.

Что касается максимальной скорости машины, то она достигает 354 километров в час.

В какую сумму обошлась переделка Lamborghini Revuelto тюнеры из Mansory не уточняют, но одно можно сказать определенно. Удовольствие это не из дешевых.