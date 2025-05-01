ДомойАвтоновости сегодняБюджетному кроссоверу Suzuki Grand Vitara хотят добавить в салоне два дополнительных места

Бюджетному кроссоверу Suzuki Grand Vitara хотят добавить в салоне два дополнительных места

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 1069476 maruti suzuki grand vitara 7 1

Suzuki возродила название Grand Vitara для своего бюджетного кроссовера, построенного на платформе Global C и имеющего прямого родственника со стороны Toyota (модель Urban Cruiser Hyryder), в 2022 году.

За три года существования машина неплохим образом показала себя на развивающихся рынках и даже на какой-то период отметилась в России (благодаря серому импорту).

Развить успех этой модели было решено появлением у «Гранд Витары» более вместительной версии с трехрядным салоном, которая, по слухам, увидит свет уже совсем скоро. 

Копия longer maruti grand vitara with seats coming in 2025 1
5-местный Suzuki Grand Vitara

По новой информации, премьера 7-местного кроссовера «Сузуки» состоится до конца нынешнего года. Машина отличится от оригинальной пятиместной модели удлиненным кузовом и колесной базой, превратившись из субкомпактного SUV и компактный. 

Если слухи подтвердятся, то Grand Vitara сможет ступить на территорию более крупных «паркетников», таких как Toyota RAV4, Mazda CX-5, Honda CR-V и Subaru Forester. Причем все они 3-рядные салоны сейчас не предлагают. 

3 1712128424 1 1
Салон Suzuki Grand Vitara

Варианты двигателей для семиместного вседорожника пока неизвестны, но, вероятно, окажутся такими же, как в случае с «Гранд Витарой» обычных размеров.

В Индии, например, эта модель комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором на 104 лошадиные силы или 1,6-литровым гибридом на 116 л.с. Полный привод в этой модели предлагается как опция. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Toyota дешевле «Прадо» получит раму и...

Самая дешевая малолитражка Mitsubishi готовится к неожиданному обновлению

Новый 7-местный кроссовер Toyota с расходом 3,6-литра бензина...

Mansory трансформировала Lamborghini Revuelto в подобие бэтмобиля

Kia засветила новый бюджетный минивэн для развивающихся стран

Раскрыт седан Chevrolet с самым большим пробегом в...

Jeep случайно представил новый Compass: недорогой кроссовер изменился...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe может примерить дизайн флагманского...

Новый рамный внедорожник Nissan Xterra показали на реалистичных...

Несостоявшийся Lada Largus 2 поколения заметили на тестах...

В одной автошколе в Монако учатся ездить на...

В продаже появился самый надежный роскошный большой автомобиль...

RAV4 «для богатых» в новом поколении оснастят новейшим...

Большой кроссовер Infiniti, прозванный «бегемотом», удивил своей ударопрочностью

Какой автомобильный цвет является самым популярным среди покупателей:...

25-летнюю икону управляемости отказались продать за 8,5 миллиона...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+