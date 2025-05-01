Бюджетному кроссоверу Suzuki Grand Vitara хотят добавить в салоне два дополнительных места

Suzuki возродила название Grand Vitara для своего бюджетного кроссовера, построенного на платформе Global C и имеющего прямого родственника со стороны Toyota (модель Urban Cruiser Hyryder), в 2022 году.

За три года существования машина неплохим образом показала себя на развивающихся рынках и даже на какой-то период отметилась в России (благодаря серому импорту).

Развить успех этой модели было решено появлением у «Гранд Витары» более вместительной версии с трехрядным салоном, которая, по слухам, увидит свет уже совсем скоро.

5-местный Suzuki Grand Vitara

По новой информации, премьера 7-местного кроссовера «Сузуки» состоится до конца нынешнего года. Машина отличится от оригинальной пятиместной модели удлиненным кузовом и колесной базой, превратившись из субкомпактного SUV и компактный.

Если слухи подтвердятся, то Grand Vitara сможет ступить на территорию более крупных «паркетников», таких как Toyota RAV4, Mazda CX-5, Honda CR-V и Subaru Forester. Причем все они 3-рядные салоны сейчас не предлагают.

Салон Suzuki Grand Vitara

Варианты двигателей для семиместного вседорожника пока неизвестны, но, вероятно, окажутся такими же, как в случае с «Гранд Витарой» обычных размеров.

В Индии, например, эта модель комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором на 104 лошадиные силы или 1,6-литровым гибридом на 116 л.с. Полный привод в этой модели предлагается как опция.