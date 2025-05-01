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Jeep случайно представил новый Compass: недорогой кроссовер изменился сильнее, чем кажется

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В Сеть утекли официальные изображения третьего поколения кроссовера Jeep Compass. Визуальные изменения машины оказались не столь радикальны, как многие думали, но в реальности автомобиль поменялся гораздо сильнее, чем кажется.

Новый Compass появится в Европе в конце этого года – начале следующего. «Паркетник» сменит платформу и получит новые варианты двигателей, в том числе полностью электрический мотор. Вместо архитектуры Small Wide 4×4 в машине будет использована «тележка» STLA Medium, на которой построили Peugeot 3008.

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Jeep Compass нового поколения

Компактный вседорожник переживет эволюционные изменения в дизайне. В Stellantis решили сохранить визуальную идентичность модели, которая уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, но внедрили в ее экстерьер ряд новых деталей, чтобы соответствовать современным Jeep. 

Автомобилю достались подчеркнутые складки и новые пропорции, обеспечивающие прирост в размерах кузова.

novo jeep compass azul dianteira

Спереди установлены узкие фары прямоугольной формы, которые идеально сочетаются с дизайном решетки радиатора. Бампер обзавелся более прочным видом и в некоторых версиях будет иметь контрастный окрас с кузовом.

novo jeep compass verde traseira

Что касается кормы, то она поменялась за счет увеличения задних стоек и нового блока задних фонарей с «перекладиной» посередине и необычной световой подписью. 

novo jeep compass bancos dianteiros
Интерьер Jeep Compass нового поколения

Интерьер нового «Компас» в утечке фигурирует лишь с одного ракурса, но, судя по всему, его ждет появление большого горизонтального дисплея, объединяющего в себе цифровую комбинацию приборов и экран мультимедийной системы. 

Реформенному кроссоверу будут положены гибридные силовые установки мягкого типа (MHEV), традиционные бензиново-электрические двигатели (HEV), а также подключаемая система (PHEV).

novo jeep compass branco traseira

Более того, впервые в своей истории Compass станет полноценным электрокаром с большим запасом хода, чтобы навязать конкуренцию китайским автопроизводителям. 

В продажу новый Jeep Compass должен поступить с 2026 года. 

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Фото:Соцсети

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