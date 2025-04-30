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Рестайлинговый Hyundai Santa Fe может примерить дизайн флагманского Palisade

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
santa fe 2026

Пятая генерация популярного корейского «паркетника» Hyundai Santa Fe дебютировала два года назад, а это значит, что вскоре ее ожидает обновление в середине жизненного цикла. 

Существенных перемен во внешности машины рестайлинг, скорее всего, не привнесет, однако от него все же стоит ждать некоторых сюрпризов.

Художники студии «NYMammoth» из Южной Кореи уверяют, что обновленный Santa Fe будет перелицован таким образом, чтобы стать ближе к старшему Palisade, недавно сменившему поколение

санта фе до после перед 2
Hyundai Santa Fe. Сверху – дорестайлинговая версия, снизу – неофициальный рендер рестайлинговой

От необычной H-образной световой подписи, использованной в головной оптике и задних фонарях, не останется и следа. Вместо этого машина может получить другие блоки фар, выполненные по тому же типу, что и в более крупном Palisade.

Вместе с этим модернизированный Santa Fe с большой долей вероятности примерит на себя переделанные бамперы как спереди, так и сзади, новую решетку радиатора, а также фонари, объединенные тонкой светодиодной линией.

санта фе до после
Hyundai Santa Fe. Сверху – дорестайлинговая версия, снизу – неофициальный рендер рестайлинговой

Никаких подробностей о том, какие изменения ждут технику нового Santa Fe и будут ли они вообще, пока нет.

Вероятно, машину продолжат продавать с прежними двигателями, одним из самых современных среди которых является подключаемая гибридная система на базе 1,6-литрового «наддувного» мотора. Ее суммарная отдача вместе с ДВС и электромотором составляет 250 лошадиных сил, а запас хода на электричестве равен 53 километрам.

Запуск нового Hyundai Santa Fe запланирован на 2026 год.

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Фото:NY Mammoth/Youtube

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