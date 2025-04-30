Новый рамный внедорожник Nissan Xterra показали на реалистичных изображениях

В последнее время Nissan стал одним из самых частоупоминаемых автопроизводителей в прессе. И неспроста. Компания терпит рекордные убытки и все никак не может подписать соглашение с Honda, что могло бы помочь ей в финансовом плане.

Впрочем, даже эти проблемы не останавливают японского автопроизводителя от проектирования новых моделей. На прошедшей автомобильной выставке в Нью-Йорке руководители Nissan удивили целым пулом намеков на новинки, среди которых неожиданно оказался возрожденный рамный внедорожник Xterra.

Слухи о потенциальном воскрешении этой модели, продававшейся в США в период с 1999 по 2015 годы, тут же подхватили независимые дизайнеры, на перебой представляющие как мог бы выглядеть такой автомобиль в жизни.

Спекулятивный рендер нового поколения Nissan Xterra

Одними из самых реалистичных рендеров машины оказались работы цифрового художника «AutoYa» на YouTube, который показал пока несуществующий новый Xterra с множества ракурсов и в разных цветовых вариантах.

Спекулятивный рендер нового поколения Nissan Xterra

На неофициальных изображениях новый рамный внедорожник Nissan примерил брутальную внешность, обзаведясь грубыми формами, но одновременно с этим получил современный облик, характерный для нынешней модельной линейки Nissan.

Слева – оригинальный Nissan Xterra, справа – неофициальный рендер возрожденного Nissan Xterra

Головную оптику виртуальный автомобиль позаимствовал у кроссовера Kicks со светодиодными горизонтальными полосами, выставленными в столбик, а также схожей решеткой радиатора.

Не обошел стороной автор рендеров даже оконную линию машины, которую ради отсылки к предшественнику сделали такой же несимметричной.

Если Nissan Xterra и правда вернется в модельную линейку компании, то главным претендентом на его подкапотное пространство является 3,5-литровый мотор V6 мощностью 425 лошадиных сил. Этим двигателем сейчас комплектуется актуальное поколение флагманского Nissan Patrol/Armada.

Впрочем, пока все это слухи и никаких официальных анонсов и подробностей о проекте нового Xterra нет от слова «совсем».