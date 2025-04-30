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Несостоявшийся Lada Largus 2 поколения заметили на тестах в Нидерландах

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Универсал Lada Largus, изначально построенный на базе румынской модели Dacia Logan MCV, мог перейти во второе поколение. Считалось, что на этот раз в его основу ляжет более современный Dacia Jogger, но по известным причинам это так и не произошло. Зато сам «Джоггер» сейчас активно готовится к плановому обновлению.

На днях реформенный универсал, так и не трансформировавшийся в Largus 2, был замечен на тестах на дорогах Нидерландов. Фотографиями прототипа поделилось местное издание «AutoWeek». 

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Практичная модель в нынешнем виде продержался на рынке на протяжении 3,5-лет и теперь собирается пройти через рестайлинг, который, судя по фото, затронет отдельные детали его экстерьера.

На сделанных фотошпионами снимках кузов нового Jogger покрыт камуфляжной пленкой лишь частично, прикрывая от внимания назойливых автомобильных папарацци весь «передок» машины с решеткой радиатора, фарами, бампером, крыльями и капотом, а также слегка перелицованную корму с новыми задними фонарями.

Очевидно, что все изменения в экстерьере автомобиля сосредоточатся в местах, где нанесена маскировка. 

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Западные журналисты пишут, что гибридная версия Dacia Jogger с обновлением получит новую силовую установку, которая ранее дебютировала в большом кроссовере Dacia Bigster.

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Также не исключено, что у этой модели бюджетный универсал позаимствует бензиново-газовый силовой агрегат Bi-Fuel, работающий в составе мягко-гибридной установки на 155 лошадиных сил.

Премьеру новый Dacia Jogger должен справить в этом году.

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Фото:Autoweek

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