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В одной автошколе в Монако учатся ездить на Porsche 911 Carrera

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Улицы Княжества Монако являются домом для самых эксклюзивных автомобилей на планете. Здесь живут знаменитости и даже гонщики Формулы-1, причем как закончившие карьеру, так и действующие.

Поэтому неудивительно, что в одной из автошкол этого карликового государства используется для обучения клиентов вождению не какой-нибудь бюджетный автомобиль, а немецкий спорткар.

Автомобильная школа, в которой можно получить первые навыки вождения по городу на Porsche 911 Carrera, носит название Monaco Bonne Cinduite. 

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Porsche 911 Carrera

Выбор машины выглядит немного странным, поскольку сажать новичка в автомобиль, оснащенный шестицилиндровым оппозитным мотором на 394 лошадиные силы, может быть опасным занятием как для него самого, так и для инструктора. Впрочем, скорее всего, последнему положена премия за опасность, ведь в противном случае на такую работу в здравом уме никто бы не согласился. 

Разумеется, все имеет свою цену. И уроки по вождению на автомобиле, стартующим с места до 100 км/ч за 4,1-секунды и разгоняющимся до 294 километров в час, не исключение. 

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Один час такого обучения обойдется курсанту в 159 евро (почти 15 тысяч рублей). За пять часов придется выложить уже 750 евро (почти 70 тысяч рублей), а за 20 часов и вовсе 3 тысячи 249 евро (порядка 300 тысяч рублей). 

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Фото:Соцсети

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