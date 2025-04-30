RAV4 «для богатых» в новом поколении оснастят новейшим двигателем Toyota

Одним из важных для Toyota проектов, запланированных на ближайший год, является кроссовер Harrier. Машина, считающаяся премиальной версией бестселлера RAV4, готовится перейти в новое поколение, которое обещает для нее кардинальные изменения в технической части.

Как сообщают японские инсайдеры, ссылающиеся на собственные источники внутри «Тойоты», руководство автопроизводителя определило двигатель для пятой генерации Harrier. Им должен оказаться совершенной новый 1,5-литровый ДВС, который будет работать в «паркетнике» как обычный, так и подключаемый гибрид.

Новая бензиновая «четверка» встанет на конвейер в 2026 году. Как раз тогда, когда Toyota собирается выпустить в продажу новый Harrier. Полуторалитровый мотор получит конструкцию, обеспечивающую ему естественный забор воздуха, а также небольшие размеры и уменьшенный вес.

Рендер Toyota Harrier нового поколения

Что касается самого Toyota Harrier нового поколения, то премиальный брат RAV4 может извлечь выгоду из более компактной силовой установки, которая прямым образом отразится на его внешности.

Кузов машины, как ожидается, окажется ниже, чем сейчас, длина будет увеличена, а высота, напротив, сокращена.

Интерьер Toyota Crown 2025

Внутреннюю планировку кроссовера могут реализовать за счет внедрения в интерьер цифрового кластера, который дебютировал в Crown, включая двойные 12,3-дюймовые дисплеи виртуальной комбинации приборов и мультимедийной системы.

Ожидается, что материалы отделки кроссовера будут заметно улучшены и отличатся от тех, что собираются использовать в предстоящем шестом поколении RAV4.

Презентация нового Toyota Harrier должна состояться в течение 2026 года.