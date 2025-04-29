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Новое спорткупе Toyota MR2 может получить нестандартный дизайн

Текст: Михаил Романченко
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Современные спортивные автомобили Toyota известны своим плавным экстерьером, но все может измениться с возрождением модели MR2. Слухи о скором появлении такого спорткупе ходят на протяжении нескольких лет, но официального подтверждения этих планов пока нет. 

Впрочем, за последние полгода индекс MR2 был зарегистрирован целых два раза – в первый раз в ноябре 2024 года в США, а второй – 18 апреля 2025 года в патентном агентстве Африки. 

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Спекулятивный рендер возрожденного Toyota MR2

Художник портала «Top Gear» Андрю Герреро решил предсказать, как будет выглядеть новый MR2, если ему действительно суждено выйти на рынок в ближайшие годы.

Предвестником этой модели считается представленный в 2023 году концепт-кар FT-Se, который продемонстрировал спортивный автомобиль с низкой посадкой, рекламировавшийся как электромобиль. Но учитывая активные работы Toyota над ДВС нового поколения, серийной машине вполне мог быть положен 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом. 

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Спекулятивный рендер возрожденного Toyota MR2

Авторы рендеров предполагают, что новый MR2 получит ряд внешних отсылок к оригинальной модели, в том числе накладки на фары, имитирующие их подъемный механизм. Кроме того, неожиданно для многих машина приобрела угловатый кузов, нетипичный для современных спортивных автомобилей. 

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Оригинальный Toyota MR2

Несмотря на весь оптимизм журналистов и общественности реализовать проект MR2 таким, каким он должен быть, будет непросто. В отличие от Supra, GR Corolla, GR86 и GR Yaris у этой модели не будет автомобиля, с которым можно было бы разделить платформу.

В распоряжении Toyota единственной среднемоторной моделью можно считать лишь плосконосый минивэн Hiace, но, по очевидным причинам, он не ляжет в основу нового MR2.

Однако если «Тойоте» удастся преодолеть это препятствие, то такой автомобиль может стать для компании «золотой жилой». 

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Фото:Andrew Guerrero/TopGear

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