Новое спорткупе Toyota MR2 может получить нестандартный дизайн

Современные спортивные автомобили Toyota известны своим плавным экстерьером, но все может измениться с возрождением модели MR2. Слухи о скором появлении такого спорткупе ходят на протяжении нескольких лет, но официального подтверждения этих планов пока нет.

Впрочем, за последние полгода индекс MR2 был зарегистрирован целых два раза – в первый раз в ноябре 2024 года в США, а второй – 18 апреля 2025 года в патентном агентстве Африки.

Спекулятивный рендер возрожденного Toyota MR2

Художник портала «Top Gear» Андрю Герреро решил предсказать, как будет выглядеть новый MR2, если ему действительно суждено выйти на рынок в ближайшие годы.

Предвестником этой модели считается представленный в 2023 году концепт-кар FT-Se, который продемонстрировал спортивный автомобиль с низкой посадкой, рекламировавшийся как электромобиль. Но учитывая активные работы Toyota над ДВС нового поколения, серийной машине вполне мог быть положен 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом.

Спекулятивный рендер возрожденного Toyota MR2

Авторы рендеров предполагают, что новый MR2 получит ряд внешних отсылок к оригинальной модели, в том числе накладки на фары, имитирующие их подъемный механизм. Кроме того, неожиданно для многих машина приобрела угловатый кузов, нетипичный для современных спортивных автомобилей.

Оригинальный Toyota MR2

Несмотря на весь оптимизм журналистов и общественности реализовать проект MR2 таким, каким он должен быть, будет непросто. В отличие от Supra, GR Corolla, GR86 и GR Yaris у этой модели не будет автомобиля, с которым можно было бы разделить платформу.

В распоряжении Toyota единственной среднемоторной моделью можно считать лишь плосконосый минивэн Hiace, но, по очевидным причинам, он не ляжет в основу нового MR2.

Однако если «Тойоте» удастся преодолеть это препятствие, то такой автомобиль может стать для компании «золотой жилой».