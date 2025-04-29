Новое спорткупе Toyota MR2 может получить нестандартный дизайн

Современные спортивные автомобили Toyota известны своим плавным экстерьером, но все может измениться с возрождением модели MR2. Слухи о скором появлении такого спорткупе ходят на протяжении нескольких лет, но официального подтверждения этих планов пока нет.
Впрочем, за последние полгода индекс MR2 был зарегистрирован целых два раза – в первый раз в ноябре 2024 года в США, а второй – 18 апреля 2025 года в патентном агентстве Африки.
Художник портала «Top Gear» Андрю Герреро решил предсказать, как будет выглядеть новый MR2, если ему действительно суждено выйти на рынок в ближайшие годы.
Предвестником этой модели считается представленный в 2023 году концепт-кар FT-Se, который продемонстрировал спортивный автомобиль с низкой посадкой, рекламировавшийся как электромобиль. Но учитывая активные работы Toyota над ДВС нового поколения, серийной машине вполне мог быть положен 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом.
Авторы рендеров предполагают, что новый MR2 получит ряд внешних отсылок к оригинальной модели, в том числе накладки на фары, имитирующие их подъемный механизм. Кроме того, неожиданно для многих машина приобрела угловатый кузов, нетипичный для современных спортивных автомобилей.
Несмотря на весь оптимизм журналистов и общественности реализовать проект MR2 таким, каким он должен быть, будет непросто. В отличие от Supra, GR Corolla, GR86 и GR Yaris у этой модели не будет автомобиля, с которым можно было бы разделить платформу.
В распоряжении Toyota единственной среднемоторной моделью можно считать лишь плосконосый минивэн Hiace, но, по очевидным причинам, он не ляжет в основу нового MR2.
Однако если «Тойоте» удастся преодолеть это препятствие, то такой автомобиль может стать для компании «золотой жилой».