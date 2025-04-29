5-метровый кроссовер Kia сменит имидж в новом поколении

В 2019 году Kia представила новый флагманский кроссовер, который получил название Telluride. 5-метровая машина, ставшая родственником Hyundai Palisade, обновилась в 2022-м и сейчас готовится пойти по тому же пути, что и соплатформенный вседорожник от «Хендэ».

Во второй по счету итерации автомобиль обещает приобрести новый дизайн, а также обзавестись обновленной механической составляющей. Чего ждать от внешности этой модели накануне продемонстрировал цифровой художник «AutoYa».

Неофициальный рендер второго поколения Kia Telluride

На опубликованных этим дизайнером рендерах трехрядный кроссовер Kia сменил имидж. От прежних плавных линий кузова не осталось и следа. Оформление передней части машины подверглось существенному редизайну, обзаведясь более современными фарами, решеткой радиатора и бампером.

Неофициальный рендер второго поколения Kia Telluride

Боковины перелицевали за счет потайных ручек дверей и нового пластикового обвеса на дверях, а салон нового Telluride наделили сдвоенным дисплеем «мультимедийки» и виртуальной комбинации приборов, попутно изменив всю конструкцию интерьера.

Спекулятивный рендер интерьера 2 поколения Kia Telluride

О механических переменах готовящегося сменить поколение кроссовера Kia Telluride пока ничего толком неизвестно. По слухам, машина имеет высокие шансы унаследовать силовую установку у родственного Hyundai Palisade.

Тот, напомним, использует под капотом турбированную 2,5-литровую «четверку», объединенную с электрическим мотором. Максимальная отдача такой связки равна 334 л.с. В качестве коробки передач используется классический «автомат», а привод можно выбрать передний или полный.

Официальный дебют новой генерации Kia Telluride намечен на этот год.