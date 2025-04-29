Новый Jeep Compass показан на первых неофициальных изображениях

Компания Jeep начала продажи компактного кроссовера Compass в 2006 году, а нынешнее поколение этой модели пребывает на рынке почти 10 лет. Несмотря на обновление три года назад машина нуждается в более глобальной модернизации, которая может произойти в ближайшее время.

Недавно тестовые прототипы нового Compass были замечены в рамках ходовых испытаний. Воспользовавшись снимками, сделанными фотошпионами, независимый дизайнер «Kleber Silva» с его студией «KDesignAG» подготовил серию реалистичных рендеров третьей генерации Jeep Compass.

Неофициальный рендер 3 поколения Jeep Compass

Как видно на получившихся изображениях, форм-фактор небольшого вседорожника с переходом в новое поколение должен остаться практически неизменным. При этом сам кузов автомобиля станет более квадратным.

Неофициальный рендер 3 поколения Jeep Compass

Светотехника спереди и сзади нового Compass обзавелась свежими блоками, решетка радиатора получила семь прорезей, а бампер зияющий воздухозаборнник снизу. Дополнили внешний вид машины дверные ручки, установленные заподлицо и большие колесные диски с новым дизайном.

Помимо экстерьера цифровой художник показал также потенциальный дизайн интерьера реформенного SUV.

Неофициальный рендер интерьера 3 поколения Jeep Compass

Внутри он наделил «Компасс» большим центральным дисплеем в портретном стиле, встроенным в переднюю панель, фирменным трехспицевым рулевым колесом с обилием кнопок, беспроводной зарядкой для смартфонов, большим циферблатом на центральной консоли и даже третьим экраном для переднего пассажира.

В основе нового «Компасс» будет лежать платформа STLA Medium, которая способна работать как с ДВС, так и с электромоторами. Машина должна стать конкурентом Peugeot e-3008 и e-5008, а также Citroen C5 Aircross и Opel Grandland, поэтому с большой долей вероятности будет электрифицирована.

Для третьей генерации Compass рассматривается двухмоторная силовая установка, причем ей может оказаться сразу несколько подзаряжаемых гибридов.

Премьера машины должна состояться в течение весны этого года.