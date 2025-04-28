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Toyota не разработает спорткупе GR86 собственными силами: Subaru заменят на Mazda

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Актуальное поколение спортивного купе Toyota GR86 построено в партнерстве с Subaru, однако в грядущей генерации все будет иначе. Японская пресса поделилась инсайдерскими сведениями о том, что следующий GR86 от «Тойота» будет создан в кооперации с другим японским брендом Mazda.

Доказательством этого слуха считается якобы откомандированная команда «Мазды», которая уже прибыла в отдел разработок «Тойоты». Предполагается, что первые будут работать там над подвеской и задним приводом, задействовав весь свой богатый опыт в управлении крутящим моментом и систему Skyactiv-Vehicle Dynamics. 

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Рендер нового Toyota GR86 (BestCarWeb)

Конфигурация мощности двигателя нового поколения Toyota GR86 пока не раскрывается, но одно можно сказать точно – будущее купе откажется от 2,4-литрового оппозитного двигателя Subaru.

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Рендер нового Toyota GR86 (BestCarWeb)

Вместо него под капотом спортивной модели компании могут задействовать 1,6-литровую «наддувную тройку», которая ставится на GR Corolla. Помогать ей будет электрический довесок, аналогичный тому, что предложен для внедорожника Land Cruiser 250.

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1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор Toyota нового поколения

Вместе с тем японские СМИ пишут, что в свежей генерации GR86 не только сменит дизайн и оснащение, но и увеличится в размерах.

Длина автомобиля должна растянуться до 4,3-метра, ширина достигнуть отметки в 1,8-метра, а высота остаться на прежнем уровне – 1,3-метра. 

Презентовать новое поколение Toyota GR86 могут в ближайшие несколько лет. Ожидается, что параллельно с ним аналогичный автомобиль, но с другим внешним видом и названием, появится также в распоряжении Mazda. 

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Фото:BestCarWeb

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