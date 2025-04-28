Рестайлинг BMW 5-Series изменит его ноздри и салон

К 2027 году восьмое поколение BMW 5-Series достигнет половины своего жизненного пути, а значит пройдет через традиционное обновление. Ожидается, что рестайлинг привнесет в дизайн этой популярной баварской модели современности.

Какие изменения ждут этот проект немецкой марки недавно взялись предсказать французские дизайнеры и журналисты «Automobile-Magazine».

Неофициальный рендер обновленного BMW 5-Series в кузове седан

Выложенные на страницах этого издания неофициальные рендеры 5-Series демонстрируют реформенный седан и универсал 5-Series, которые с обновлением должны обзавестись новым «лицом», известным как «Neue Klasse». Это концепция дизайна, которой будут придерживаться все новые BMW.

Неофициальный рендер обновленного BMW 5-Series в кузове универсал

«Пятерки» получат новое оформление «передка» с более узкой решеткой радиатора в визе ноздрей, в края которой будут встроены светодиодные дневные ходовые огни в виде молний, а также установленные заподлицо дверные ручки и другие задние фонари.

Внутри модернизированные автомобили могут приобрести новую планировку, известную как «Panoramic Vision».

Неофициальный рендер интерьера рестайлингового BMW 5-Series

Она характеризуется узкой цифровой панелью, проходящей под нижней частью лобового стекла, а также отдельными экранами мультимедийной системы для водителя и пассажира необычной формы.

Перемены в механической стороне 5-Series сейчас находятся под вопросом, но немецкие инсайдеры полагают, что улучшение мощностных характеристик затронет как минимум BMW M5.

Ожидается, что гибридная силовая установка машины научится выдавать около 800 лошадиных сил (прибавка составит порядка 73 л.с.), чем подпортит жизнь еще не вышедшему в продажу Mercedes-AMG E63S.