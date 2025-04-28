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Какой скрытый смысл таит в себе логотип Audi

Текст: Ростислав Архипов
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Audi является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов в мире. И отчасти это связано с его логотипом. Немецкая марка существует на протяжении более 116 лет и с 1932 года сохраняет свою нынешнюю, культовую эмблему – шильдик из четырех колец. 

Но даже некоторые поклонники автомобилей «Ауди» не знают, какой скрывается смысл за этим рисунком. Долгое время считалось, что на изображение логотипа ингольштадтского бренда повлияли олимпийские кольца, но, разумеется, это совсем не так. 

Компания, которая сейчас известна как Audi, имеет увлекательнейшую историю происхождения. В 1904 году немецкий пионер автомобилестроения по имени Август Хорьх основал автопроизводителя с труднопроизносимым названием August Horch & Cie. Motorwagenwerke AG.

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Автомобиль компании Horch-Automobile

Покинув эту компанию из-за внутренних проблем знаменитый инженер-конструктор в 1909 году переключился на альтернативный проект, но не смог использовать в нем фамилию «Horch» из-за судебной тяжбы со своими бывшими партнерами. 

Легенда гласит, что в какой-то момент сын Хорьха, изучавший латынь, выпалил одну интересную идею. «Horch» с латыни означает «слышать», а «Audi» – «слушать». В итоге этот вариант был быстро принят на вооружение. 

К августу 1928 года Audiwerke AG столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Йорген Расмуссен, датский владелец DKW, приобрел большую часть акций компании и, в конечном счете, Audiwerke и DKW объединились с Horch, а затем и с Wanderer. Партнеры назвали свое объединение Auto Union AG и отсюда появился легендарный логотип «Ауди».

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Сцепленные кольца представляют собой четыре отдельных бренда, составляющих одну марку.

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До Второй мировой войны логотип из четырех колец использовался только на гоночных автомобилях Audi Union, но в 1969 году Auto Union AG была переименована в Audi NSU Auto Union AG. И вместе с этим событием все машины «Ауди» получили свой нынешний логотип, который сегодня известен во всем мире. 

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Фото:Audi, соцсети

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