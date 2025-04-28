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Конкурент бестселлера Toyota Corolla Cross за 2,5 млн рублей от Hyundai уже в России

Текст: Алиса Шашкова
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Сегмент субкомпактных кроссоверов, длина которых составляет около 4,4-метра, за последние годы вырос в объемах продаж машин по всему миру. Покупатели ценят такие автомобили за их небольшие размеры, высокую посадку и бюджетную цену. 

Безоговорочным лидером этого класса считается «паркетник» Toyota Corolla Cross. Но не так давно для него припасли конкурента в лице кроссовера Hyundai, который уже доступен на российском рынке.

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Hyundai Mufasa 2025

Речь идет о небольшом «вседорожнике», названном Mufasa. Автомобиль появился в 2023 году и представляет собой модель, производством которой занимается совместный завод Hyundai и Beijung Hyundai в Китае.

Машина построена на той же платформе i-GMP, что и нынешний Tucson, и обладает почти одинаковыми габаритами с бестселлером Toyota Corolla Cross.

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Hyundai Mufasa 2025

Автомобили, приехавшие в Россию по схеме «серого» импорта, укомплектованы 2-литровым атмосферным бензиновым мотором на 160 лошадиных сил, работающим в сочетании с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. 

Средний расход топлива машины составляет всего 6,8-литров бензина на каждые 100 километров. 

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Салон Hyundai Mufasa 2025

В набор оснащения «Муфасы» входит: двойной дисплей из 12,3-дюймовых экранов, четырехспицевое рулевое колесо, аналогичное тому, что устанавливают в растянутый Tucson L, амбиентная подсветка салона из 64 цветовых вариантов, климат-контроль, система кругового обзора, а также контроля за «слепыми» зонами.

Стоимость конкурента Toyota Corolla Cross от Hyundai в России начинается от 2 миллионов 550 тысяч рублей и доходит до 2 миллионов 750 тысяч рублей. Машины доступны на рынке как в живом виде, так и под заказ. 

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Фото:Hyundai

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